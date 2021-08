Exjugador de los Cowboys liberado por rival de NFC: ¿Quién es?

Los Seattle Seahawks hicieron su primer cambio sorpresivo del período de entrenamientos al despedir al ala defensiva Aldon Smith. El anuncio fue hecho el 11 de agosto. Smith firmó con los Seahawks durante la offseason pero no llegó a participar de ninguna jugada oficial en Seattle.

Ha habido poca información acerca del motivo, en especial cuando falta un mes para que el equipo tenga que reducir su plantilla a los 53 jugadores permitidos. El despido se da semanas después de que el entrenador de los Seahawks, Pete Carroll, elogiara a Smith y explicara por qué el equipo eligió contratarlo a pesar de su turbulento historial.

“Es una Buena pregunta, porque quería entenderlo y entender su pasado”, explicó Carroll, según The News Tribune. “Hablamos con él varias veces antes de llegar a una decisión. Analizamos mucho la situación y a él como ser humano. Varios de nuestros entrenadores han compartido espacio con él en otros equipos, y eso nos ayudó bastante. Lo han visto trabajar a diario. Eso fue muy importante. Kenny fue muy importante en esta decisión.”

Gregg Bell, de The News Tribune, reportó que el despido de Smith se debe a que el ala defensiva “no pudo mantener la confianza del equipo en él”.

“Fuentes de la NFL le confirmaron a @thenewstribune que se espera que los Seahawks despidan al ex all-pro Aldon Smith, quizás hoy mismo, por no contar más con la confianza puesta en él y por no cumplir las condiciones al firmar su contrato”, tuiteó Bell. “Esta no es una historia de deportes. Es una historia de vida”.

¿Este cambio podría ser el puntapié inicial para la vuelta de K.J. Wright?

Una de las reglas de Pete Carroll es la de siempre proteger al equipo, pero los Seahawks han tenido bastante drama durante la offseason y en los entrenamientos. Dos estrellas del equipo, Jamal Adams y Duane Brown, han decidido no entrenar para poder conseguir nuevos contratos. Smith es parte de una investigación en Louisiana y todavía no se ha determinado el resultado.

Poco después del despido de Smith, el nombre de K.J. Wright empezó a sonar. Corbin Smith, de Sports Illustrated, se pregunta si el despido de Smith puede significar una mayor chance para los Seahawks de volver a contratar a Wright.

“Con el despido de Aldon Smith, uno se tiene que preguntar si Darrell Taylor tendrá la oportunidad de tener más protagonismo… y aunque creo que tiene pocas posibilidades, esto quizás le abra un poco más las puertas a K.J. Wright para que pueda volver”, tuiteó Smith.

El apoyador, que es agente libre, sigue sin ser contratado, aunque se reunió con los Raiders hace poco. Wright jugaría en otra posición que Smith, pero habría una superposición al momento de participar en jugadas de presión.

Smith fue titular en los todos los partidos para los Cowboys la temporada pasada, pero no jugará ni un solo minuto para los Seahawks

La contratación de Smith había sido considerada de bajo riesgo y con un retorno potencialmente alto. Smith fue titular en todos los partidos para los Cowboys la temporada pasada, acumulando 48 tackles, 14 golpes a mariscales de campo y 5 embolsadas.

El corto período de Smith con los Seahawks no tuvo buenos resultados, pero el equipo llega a la temporada con una mejor línea defensiva que la de los últimos años. Los Seahawks volvieron a contratar a Carlos Dunlap y a Benson Mayowa, y se espera que el jugador de segundo año Darrell Taylor haga su debut en la NFL luego de perderse la temporada pasada debido a una lesión en la pierna. Seattle también sumó al ex jugador de los 49ers, Kerry Hyder, a la rotación.

