Exjugador de Boston ficha con equipo rival: ¿Se fue Jayson Tatum?

Mientras que Javonte Green nunca prosperó en Boston durante sus dos años ahí, su amistad con el superestrella de los Celtics, Jayson Tatum, sí lo hizo. Los dos se hicieron muy buenos amigos, o como lo explicó Tatum recientemente en una historia de Instagram, “pasamos de ser extraños a hermanos”.

Lamentablemente, a pesar del rumor de una reunión con los Celtics, los amigos no van a compartir momentos juntos en la cancha en el futuro cercano. En lugar de eso, Green seguirá enfrentándose a Tatum en otro equipo. Volvió a firmar para los Chicago Bulls, rivales de la Conferencia del Este. Según Adrian Wojnarowski, de ESPN, el escolta-alero del 28 años volverá a jugar en Chicago con un contrato por dos años.

El mensaje críptico de Tatum en Instagram insinuaba vuelta de Green a los Celtics

La relación laboral de Green y Tatum llegó a un final abrupto en marzo antes de la fecha límite de traspasos cuando el ex jugador de la Universidad de Radford fue traspasado a los Bulls como parte de un acuerdo entre tres equipos que también incluyó a los Washington Wizards. La decisión de los Celtics de traspasar a Green fue un golpe duro para el relajado Tatum, quien -como se lo vio en una entrevista al final de un partido justo después del traspaso- confesó que la situación lo tomó de sorpresa.

“No lo vi venir”, dijo acerca del traspaso de Green luego de haberle ganado al ahora campeón de la NBA, a los Milwaukee Bucks. “Somos muy unidos. Disfrutaba mucho de su compañía. Fue duro, para todos nosotros. En especial para mí. [Green] y yo somos muy Unidos. Fue de gran ayuda también en el vestuario, cuando le daban la oportunidad. Supongo que esto es parte de todo.

Como se mencionó antes, algunas personas especulaban que Green iba a volver a Boston durante la offseason -Tatum fue el máximo responsable de generar esa especulación. El 23 de julio, Tatum le mandó un mensaje de cumpleaños a su amigo por Instagram, el cual terminó con un chisme interesante.

“¡Feliz cumple, hermano! ¡De Extraños a hermanos!” escribió. “Vamos a volver a jugar juntos este año”, para terminar con un emoji de un trébol para darle énfasis.

Lo que Boston se pierde

No importa si se trata de entender las palabras de Tatum o si Green optó por Chicago por considerarlo una mejor opción, no haber sumado a Green a la plantilla de los Celtics no cambia mucho las perspectivas del equipo dentro de la cancha. A pesar de ser útil y ser una inspiración cada vez que entraba a la cancha durante su tiempo con los Celtics, Green solo promedió 3.7 puntos, 2.0 rebotes y 0.5 asistencias en sus 73 partidos jugados (fue titular en cuatro partidos) para Boston.

Su producción en Chicago causó aún menos impacto. Sufrió una caída en sus estadísticas al no poder encontrar su lugar en el equipo de Billy Donovan. En 16 partidos con los Bulls, Green promedió 2.6 puntos, 1.2 rebotes y 0.4 asistencias.

Sin embargo, y como dijimos en julio, con Tatum cerca de tener el poder de decidir su futuro, agregar a un jugador como Green va más allá de los resultados.

Sin embargo, la posibilidad de sumar a Green a la plantilla de los Celtics va más allá de los resultados, incluso de sus estadísticas. En conclusión, ningún jugador de los Celtics es tan vital para su presente y para su futuro como Tatum. Con eso en mente, además del hecho que tendrá su futuro en su poder luego de la temporada 2024, el equipo tiene que mantener al dos veces all-star lo más feliz que sea posible.

Si eso significa intentar sumar a Bradley Beal, que lo hagan. Si eso significa contratar a un muy buen amigo de Tatum, aunque sea el irrelevante del equipo, que lo hagan. Si los directivos no priorizan las preferencias de Tatum por sobre las del equipo en general, entonces deberían al menos pensar en mantener feliz a su estrella.

