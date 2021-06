Exequipo de LeBron James abre puerta a posible reunión: ¿Quién lo dijo?

Aún tras salir de manera prematura de la postemporada, el futuro de LeBron James con Los Angeles Lakers no está en duda. Pero si surge la oportunidad de una reunión con el Miami Heat, el equipo le daría la bienvenida con los brazos abiertos al cuatro veces MVP, de acuerdo al presidente del equipo, Pat Riley.

James jugó para el Heat de 2010-2014, ganando dos títulos de la NBA jugando al lado de Chris Bosh y Dwyane Wade, Algo que recuerda Riley con afecto. Si James fuera a llegar a querer un regreso al Sur de la Florida, Riley le dejaría una llave.

“Le dejaría una llave bajo el felpudo si me llamaba y dejaba saber que viene,” dijo Riley el viernes en una entrevista en el programa de Dan Le Batard. “Lo haría, pero dudo que dejaría esa llave. Esa llave está oxidada.

“LeBron, es uno de los mejores de todos los tiempos y si queremos recordar lo que fueron esos cuatro años, fueron cuatro años en las finales, cuatro años de emociones, dos títulos. Fue la mejor época del Heat. Así que solamente me le deseo lo mejor y si quiere regresa, le pondré una llave nueva bajo el felpudo.”





Play



Pat Riley Would Leave ‘Shiny New Key’ Under Mat If LeBron James Wants Miami Heat Return | Le Batard Pat Riley joins us for The Dan Le Batard Show's #FREEDUMB 24 Hour Live stream. Be sure to do the following: 1. Click here: youtube.com/watch?v=6IQsR… 2. Turn that reminder button ON 3. Subscribe to the channel. Throughout the night multiple DraftKings betting pools will be open for fans. Enter for free and win as much… 2021-06-05T00:08:37Z

LeBron James dice que la temporada libre será de “mil maravillas”

El futuro inmediato de James tienen en cuenta una temporada libre más larga de la que está acostumbrado. Pero el jugador de 36 años está ansioso por aprovechar esta rara oportunidad después de una lesión de tobillos que lo limitó ante los Suns y lo vio perder 26 partido de temporada regular.

“Me va a ayudar a las mil maravillas, obviamente,” James dijo, via Silver Screen & Roll. “Durante la temporada no hablo de descansar, no me gusta mentalizarme de esa manera, me hace debil. Pero en la temporada libre, tenog la oporutnidad de decansar. Tengo tres meses para recalibrar, mejorar mi tobillo para que esté el cien por ciento, como lo estuvo alntes del partido ante Atlanta, eso es lo más importante para mí.

“Fuera de eso, todo se siente muy bien. Mi tobillo es lo único que me está molestando desde la parte final de la temporada y nunca se recuperó al nivel que estaba antes de la lesión,” continuó. “Pero estoy contento que pude salir y al menos intenté que mi equipo ganara.”

LeBron James: Lakers nunca estuvieron a su “máximo nivel”

Mientras está esperando de manera ansiada el tiempo libre de las canchas, el dolor de la temporada y los obstáculos que tuvieron los Lakerscon las lesiones y las restricciones de COVID-19.

“Lo que me molesta más que nada es que nunca tuvimos la oportunidad de ver a nuestro equipo a su máximo nivel,” admitió. “Ya sea por lesiones o COVID o algo que pasaba con nuestro equipo este año, no pudimos entrar en ritmo y nunca vimos el potencial que lo que podíamos hacer.”

Se estimaba que James estab alrededor de 85 por ciento para la serie contra los Suns, de acuerdo a Yahoo Sports. Sin embargo, James promedió 23.3 puntos, ocho asistencias y 7.2 rebotes en la serie, algo que no es para minimizar.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: LeBron James hace admisión sobre lesión: ¿Qué dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por J.R. De Groote