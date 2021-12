Ex estrella de los Bulls con mensaje contundente contra detractores de ‘The Last Dance’: ¿Que dijo?

La leyenda de los Chicago Bulls, Scottie Pippen, encendió una especie de tormenta de fuego el mes pasado cuando le dio con todo a Michael Jordan en sus memorias sobre un drama de Last Dance. Como lo vio Pippen, no se dio suficiente crédito a los jugadores que ayudaron a MJ a lograr todo lo que hizo en la Ciudad del Viento.

“Cada episodio [de The Last Dance] fue el mismo: Michael en un pedestal, sus compañeros de equipo secundarios, más pequeños”, escribió. “El mensaje no fue diferente de cuando se refirió a nosotros en ese entonces como su ‘elenco de apoyo'”.

Esas fueron algunas de las cosas más agradables que tuvo que decir al respecto.

Sin embargo, no todos los involucrados con los equipos de los Bulls de los 80 y los 90 tienen el mismo interés. Por su parte, la leyenda de la NBA Charles Oakley, que jugó con los Bulls de 1985 a 1988, y nuevamente durante la campaña 2001-02, cree que algunos de los detractores del documental deben controlarse a sí mismos.

“Muchos de estos chicos de ‘The Last Dance’ están locos por lo que dijo sobre ellos. Como, la mitad de ustedes no pudieron jugar, entonces, ¿cómo están todos enojados? ” Oakley dijo durante una entrevista el 29 de noviembre con Betway. “¡Deberías alegrarte de que te haya mencionado!”

Oakley sobre Pippen: ‘Cree que es mejor que Mike’





Play



Charles Oakley on Being the Bulls' "Cop" who Protected Jordan from Cheap Shots (Part 2) Part 3: youtu.be/GnplbYEx2oI Part 1: youtu.be/TBWHZs9RpUc ——– In this clip, Tim Hardaway & Charles Oakley talked about what it was like playing against one another during the battles between the New York Knicks and the Miami Heat. Charles Oakley also spoke about whether he saw flashes of Jordan's greatness early on in his career and… 2020-07-24T18:40:04Z

Como lo ve Oakley, tiene que haber algo más allá de lo que sucedió con The Last Dance conduciendo a Pippen. Él cree que el problema de Pippen con Jordan probablemente se haya arraigado profundamente durante varios años.

“Creo que sucedió algo más”, dijo Oakley. “No lo sabemos, pero algún día lo averiguaremos. No creo que Scottie simplemente se alejara de todo esto de ‘The Last Dance’. Algunas cosas sucedieron hace 10 o 20 años, pero ahora tiene una plataforma para hablar de ello “.

Además, opinó que Pippen quería establecerse como superior a Jordan desde su primer año como compañeros de equipo.

“Scottie siente que tiene seis anillos, Michael tiene seis anillos. Una cosa que sí dijo cuando llegó por primera vez a la liga cuando era novato, dijo que quería ser mejor que Mike ”, reveló Oakley.

“Se siente mejor que Mike. Lo dijo en ese entonces, mucha gente simplemente no lo escuchó decirlo. Si le preguntas a 100 personas quién es mejor, 99 dirán Michael Jordan, así que [Scottie] es el indicado. Siempre hay uno, ¿verdad?”

Lo que piensa sobre los actuales Bulls

Oakley cubrió una serie de otros temas durante su entrevista en Betway, incluida la versión 2021-22 del equipo de los Bulls. Y está claro que es un gran admirador de la dirección actual del equipo.

“Hicieron grandes transacciones durante el verano”, dijo. “Lonzo Ball, un verdadero base armador, [DeMar] DeRozan es otro líder. Simplemente rompieron algunos pedazos y ahora están enchufados “.

Oakley señaló que el gran impulso realmente comenzó en la fecha límite de cambios del año pasado. Y aunque la primera ola de movimientos no terminó con la sequía de los playoffs de Chicago la temporada pasada, él ve que continuarán dando sus frutos durante la campaña actual.

“El año pasado hicieron muchos intercambios justo antes de la fecha límite de cambios y luego no se activaron, pero ahora se puede ver que los muchachos se esforzaron, volverán este año con un nuevo comienzo y demostrando que están va a ser un equipo a tener en cuenta durante el transcurso del año “.

