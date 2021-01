¿Cuáles eventos que se cancelaron en 2020 se realizarán este año?

El año 2020 comenzó de una manera bastante caótica para todos, con la llegada de un nuevo virus que se instaló en la vida de todos y cambió bastante la manera en que nos relaciones y cuidamos. Este virus, generó el encierro total de las personas en varios países, durante semanas, y además, la cancelación de un calendario deportivo, artístico y de entretenimiento que muchos esperaban con ansias y catalogaban como uno de los mejores años.

Lastimosamente, no fue así. Muchos espectáculos tuvieron que ser aplazados, realizados sin público, y en su defecto, cancelados por completo. Por ello, muchos de estos, fueron reprogramados para el 2021 que acaba de comenzar, y que con la llegada de la vacuna contra el Covid-19, se espera, puedan llevarse a cabo, en principio, con público.

A continuación, están los eventos musicales, deportivos y de tecnología, más importantes que fueron reprogramados para este 2021, esperando que estas posibles nuevas fechas sean efectuadas:

Tomorrowland

El Tomorrowland, es considerado el evento de música electrónica más importante y de gran impacto en todo el mundo, al que año tras año, miles de personas de todo el mundo asisten. En el 2020, fue cancelado por el Gobierno de Bélgica y reprogramado para julio del 2021. Artistas como Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Armin Van Buuren, solo eran algunos de los más reconocidos Dj’s que se presentarían en el festival, y no se sabe si participaran en esta edición de 2021.

De igual manera, el Tomorrowland Winter de Francia, que se celebraba entre el 14 y 21 de marzo también se vio suspendido.

Coachella

Este es uno de los festivales más famoso de Estados Unidos, que se realiza en el Empire Polo Club en Indio, California, tuvo que ser cancelado. Primero, fue pospuesto en abril para realizarse en octubre, pero luego, fue cancelado oficialmente, y reprogramado para celebrarse del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril del 2021.

Este es uno de los festivales musicales más importantes del mundo, en donde actúan artistas como Beyoncé, Daft Punk, Radiohead,Bob Dylan, Rage Against the Machine, Frank Ocean,Travis Scott, Calvin Harris, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Fatboy Slim, Anitta y Jessie Reyez.

Lollapalooza

El festival de Lollapalooza es uno de los más grande de Estados Unidos, cuando se habla de rock alternativo. Este se iba a llevar a cabo en Argentina entre el 27 y 29 de marzo, pero por la pandemia se vio cancelado. Ahora, se celebrará los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2021.

Ultra Music Festival

El Ultra Music Festival de música electrónica que se realiza hace 21 años, se iba a celebrar en Miami, Florida, fue cancelado igualmente por la pandemia. Ahora, las fechas actuales son desde el 26, 27 y 28 de marzo de 2021. El Ultra es un evento que diariamente recibe a unas 55,000 personas provenientes de distintas ciudades de Estados Unidos y de otros países.

Rock in Rio

Este evento que se realiza en Brasil, el cual incluye conciertos de rock y pop fue cancelado y será realizado desde el 23 de septiembre al domingo 3 de octubre del 2021.

Juegos Olímpicos

La cita más importante de todo el deporte, como lo son los Juegos Olímpicos, que reunieron a los mejores deportistas del mundo en diferentes disciplinas individuales y grupales, se vieron afectados por la pandemia, ocasionando su cancelación que se celebraba el entre el 24 de julio al 9 de agosto de 2020, en Tokio. Los atletas participantes, apoyaron la decisión del Comité Olímpico Internacional.

Ahora, han sido reprogramados, y se realizan entre el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021 en Tokio, Japón.

“Los Juegos Olímpicos fueron cancelados en el pasado por problemas como la guerra. Ahora estamos luchando contra un enemigo invisible”, dijo el presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, al diario deportivo japonés, Nikkan Sports.

Juegos Paralímpicos

Esta competencia, que es la misma que los Juegos Olímpicos, pero con atletas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales fue cancelada en 2020. Su realización estaba prevista para arrancar entre el 25 de agosto al 6 de septiembre de 2020, pero ahora, su fecha es desde el 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021 en Tokio, Japón.

Eurocopa

La Eurocopa 2020, el campeonato europeo de la UEFA, el cual se realiza cada cuatro años, es una de las citas futbolísticas más importantes, y en 2020 iba a realizar su decimosexta edición, entre el 12 de junio y el 12 de julio, en 12 ciudades de Europa. Pero, se vio afectada por la pandemia, lo que obligó a su cancelación, y ahora será entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021.

Por el momento, los organizadores están contemplando la posibilidad de reducir las sedes y minimizar el aforo de público.

Copa América

La Copa América es el equivalente a la Eurocopa en territorio americano. Este es el principal torneo internacional de fútbol masculino en todo Latinoamérica. Para la edición 47, estaba previsto realizarse entre el 13 de junio al 13 de julio de 2020 entre Colombia y Argentina, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) finalmente decidió aplazar la misma. Ahora su nueva fecha es desde el 11 de junio al 10 de julio de 2021, manteniéndose ambas sedes. Sin embargo, han surgido algunas dudas, sobre si se podrá o no llevar a cabo este certamen.

Wimbledon

Wimbledon es uno de los torneos más importantes de tenis y en el 2020 se iba a realizar el 29 de junio al 12 de julio, pero tuvo que ser cancelado por primera ves desde la II Guerra Mundial debido a la pandemia del Covid-19. Ahora, la edición 114 de la competencia será en Londres, Inglaterra, desde el 28 de junio y el 11 de julio del 2021.

“La cancelación de Wimbledon es la mejor decisión por el interés de la salud pública. Haber tomado esta decisión ahora, en lugar de dentro de varias semanas, es importante para todo el mundo involucrado en el tenis”, señalaron los organizadores del torneo.

Mobile World Congress

