Euro 2021 Hungría vs Portugal: ¿Cómo ver el Live Stream?

Portugal y Hungría se enfrentan por la fase de grupos del torneo UEFA Eurocopa 2020 en Budapest este martes 15 de junio de 2021.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio del mediodía ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del partido entre Hungría vs Portugal y todos los demás partidos de la Euro 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Portugal vs Hungría en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Portugal vs Hungría en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver Portugal vs Hungría en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver Portugal vs Hungría en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puede ver Portugal vs Hungría en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Hungría vs Portugal

Será el comienzo de la etapa del Grupo F para ambas escuadras, con Portugal buscando repetir como campeón después de ganar la Eurocopa 2016. Francia y Alemania completan el Grupo F, por lo que este será uno de los grupos más competitivos del torneo.

Hungría no ha perdido en sus últimos 11 partidos, por lo que entrará en este último como un perdedor con un poco de racha. “Necesitamos ayudarnos unos a otros, tenemos que asegurarnos de que somos muy compactos y cerrar el espacio entre las líneas. Y espero que también podamos tener esa pequeña fortuna que es muy importante si quieres tener un resultado positivo”, dijo el entrenador de Hungría, Marco Rossi, el 14 de junio.

Por otro lado, la superestrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, solo necesita cinco goles más para convertirse en el goleador internacional más prolífico de la historia. Los 109 goles de Ali Daei de Irán son los mejores de todos los tiempos, y con 104 de cara a este partido, Ronaldo solo necesita cinco más para empatar y seis para tomar el puesto número uno.

“Me siento tan motivado o incluso más que en 2004 cuando jugué mi primer torneo europeo”, dijo Ronaldo antes del partido contra Hungría, según Canal 11. “Somos los campeones defensores, y formamos parte de un nuevo grupo de candidatos a gana el trofeo “.

Portugal ha ganado seis seguidos, y su estrella reveló lo que los fanáticos del equipo pueden esperar en la Euro 2020:

“Los portugueses pueden esperar lo mismo de siempre, una selección con mucha ilusión y ambición”, añadió Ronaldo. “Tenemos un pensamiento positivo que es que las cosas van a ir bien. Pedí a los portugueses en casa y en el extranjero que pensaran positivamente. Hemos trabajado bien, mis compañeros y yo, así como el entrenador. El trabajo preliminar está hecho y solo necesitamos afinar algunas cosas. Ahora es el momento de que ruede el balón para que Portugal dé lo mejor de sí y comience el torneo con el pie derecho con una victoria contra Hungría ”.

A continuación, se muestran las posibles alineaciones iniciales de ambos equipos:

Alineación inicial prevista de Hungría:Peter Gulacsi, Adam Lang, Willi Orban, Attila Szalai, Gergo Lovrencsics, Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy, David Siger, Attila Fiola, Adam Szalai, Nemanja Nikolic.

Alineación inicial prevista de Portugal: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

