Euro 2021 Francia vs Alemania: ¿Cómo ver el Live Stream?

Uno de los mejores enfrentamientos de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 se vivirá este martes 15 de junio, cuando Francia se enfrente a Alemania en el Allianz Arena.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN (transmisión en inglés), Univision (español) y TUDN (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Francia vs Alemania y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Previa Francia vs Alemania

Dos de los principales contendientes en la Eurocopa 2020 se enfrentan en la fase de grupos cuando Alemania recibe a Francia en Múnich.

Alemania ha perdido solo una vez este año en todas las competiciones, lo que fue una sorpresa asombrosa a manos de Macedonia del Norte. Francia, subcampeona de la Eurocopa 2016, no ha perdido un partido desde noviembre de 2020.

Con Portugal también al acecho en el grupo, cada punto es muy importante para los equipos del Grupo F.

“No creo que pudiera haber sido más difícil. Sin embargo, lo estamos esperando. Este es el tipo de partidos que cabría esperar de cuartos de final o semifinales en adelante”, dijo el centrocampista alemán Toni Kroos a UEFA.com. “Pero así es ahora. Será importante que entremos en nuestra mejor forma de inmediato, de lo contrario será muy difícil llegar lejos.

“Creo que [esta generación] es muy fuerte. Salvo un par de partidos, y es normal que haya contratiempos después de los cambios que hemos tenido, vamos por buen camino. Miras dónde están jugando los jugadores, lo que dice mucho, y la mayoría de ellos también tienen un papel muy importante en los grandes clubes, ya sea el Bayern o los grandes clubes de otros países. Creo que eso dice todo sobre la calidad”.

Francia tiene las mejores probabilidades de ganar el torneo, con +500, empatado con Inglaterra.

“Es un juego enorme para empezar. Es un partido enorme para nosotros, pero también para los alemanes, porque ambos estamos entre las mejores naciones europeas”, dijo el técnico francés Didier Deschamps. “El objetivo es ser efectivo en ambos casilleros, porque ahí es donde se decidirá el juego”.

Alemania espera con ansias la dura prueba inicial contra un equipo como Francia, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos, y los otros dos partidos se disputan en un empate.

“Puedes sentir tensión positiva en el aire y anticipación. Realmente pensé “¡por fin!” Cuando me subí al autobús para venir aquí. Estoy tranquilo, relajado y creo que en los últimos 14 días hemos hecho lo que queríamos”, dijo el técnico de Alemania, Joachim Löw. “Mañana será importante ver qué ha demostrado el equipo en esas dos semanas contra un equipo de tan alto nivel como Francia”.

Posibles alineaciones

• Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé.

• Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.

