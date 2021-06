¿Cómo ver la Eurocopa 2021 en línea en Estados Unidos?

El Campeonato de Europa de la UEFA 2020 comenzará este viernes 11 de junio y contará con 24 equipos diferentes que jugarán en 11 estadios en 11 países europeos diferentes.

En los Estados Unidos, todos los partidos del torneo serán televisados por ESPN (39 partidos), ESPN2 (siete) o ABC (cinco). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de cada partido de la Euro 2020 en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados), ESPN, ESPN2 y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver todos los partidos de la Eurocopa 2020 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver partidos en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados), ESPN y ESPN2 están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puede ver todos los partidos de la Eurocopa 2020 en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, Android. teléfono, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver partidos en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes por solo $10:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver todos los partidos de la Eurocopa 2020 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver partidos en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos), ESPN, ESPN2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Una vez que se haya registrado en Vidgo, podrá ver todos los partidos de la Eurocopa 2020 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad. o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Hulu With Live TV

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos), ESPN, ESPN2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver todos los partidos de la Eurocopa 2020 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver partidos en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para ver videos de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa de la Eurocopa 2020

Después de ser cancelado el año pasado debido a la pandemia de COVID-19, el torneo cumplirá 60 años este año. Italia y Turquía comenzarán en un partido muy esperado el primer día del torneo, mientras que Francia e Inglaterra son los favoritos de la Eurocopa 2020.

Según las reglas del torneo, los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos pasarán a los octavos de final, al igual que los cuatro mejores terceros clasificados. Sin embargo, existe una preocupación evidente para la mayoría de los equipos.

Tony Strudwick, jefe de rendimiento de la escuadra de Gales, le dijo al New York Times que la fatiga podría ser un factor enorme, y muy bien puede determinar los resultados, de algunos de los partidos de este torneo. Muchos equipos tuvieron un descanso mínimo entre el final de la temporada 2019-20 y el comienzo de sus campañas 2020-21, y la extenuación de todo podría pasar factura.

“Apenas hubo tiempo libre”, dijo Strudwick. “Normalmente hay una temporada, un parón internacional, un split a la mitad, y luego vas de nuevo. Esta vez, fue solo un pequeño descanso, y luego a la próxima temporada, con juegos cada tres o cuatro días y períodos internacionales muy densos “.

“No va a ir a la forma”, agregó Strudwick. “Habrá disgustos. Podría estar en las cartas de un equipo menos anunciado. Será quien utilice su escuadrón, mantenga la frescura y lo navegue mejor “.

Estos son algunos de los mejores partidos del torneo para ver, recopilados por CBS:

• Turquía vs. Italia, 11 de junio

• Inglaterra vs. Croacia, 13 de junio

• Austria vs. Macedonia del Norte, 13 de junio

• Holanda contra Ucrania, 13 de junio

• Francia contra Alemania, 15 de junio

• Finlandia vs. Rusia, 16 de junio

• Dinamarca vs. Bélgica, 17 de junio

•Inglaterra vs. Escocia, 18 de junio

• España vs. Polonia, 19 de junio

Fechas Euro 2020:

• Fase de grupos: 11 al 23 de junio

• Ronda de 16: 25-29 de junio

• Cuartos de final: 2-3 de julio

• Semifinales: 6-7 de julio

• Final: 11 de julio

Equipos en el torneo por grupo:

• Grupo A 1. Italia 2. Suiza 3. Gales 4. Turquía

• Grupo B 1. Bélgica 2. Dinamarca 3. Finlandia 4. Rusia

• Grupo C 1. Países Bajos 2. Austria 3. Ucrania 4. Macedonia del Norte

• Grupo D 1. Inglaterra 2. República Checa 3. Croacia 4. Escocia

• Grupo E 1. España 2. Polonia 3. Suecia 4. Eslovaquia

• Grupo F 1. Francia 2. Portugal 3. Alemania 4. Hungría

