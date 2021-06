Euro 2021 República Checa vs Inglaterra: ¿Cómo ver el Live Stream?

Inglaterra se enfrenta a República Checa para su último partido de la fase de grupos de la Euro 2020 este martes, y ambos equipos ya saben que tienen un lugar esperando en la fase eliminatoria. A continuación, le indicamos cómo puede ver una transmisión en vivo del partido.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver una transmisión en vivo de Inglaterra vs República Checa y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) Univision, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Inglaterra vs República Checa en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver Inglaterra vs República Checa en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Inglaterra vs República Checa en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Inglaterra vs República Checa en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Inglaterra vs República Checa en vivo en la aplicación Hulu que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa República Checa vs Inglaterra

Inglaterra y la República Checa saben que tienen puestos reservados en la fase eliminatoria, pero ambos equipos quieren mantener una buena forma de cara a la siguiente fase de la Eurocopa 2020.

Ambos equipos tienen un empate y ganan en su récord hasta ahora. Los checos vencieron 2-0 a Escocia y empataron 1-1 con Croacia.

“Tenemos cuatro puntos, así que es una posición bastante buena para nosotros. Sabemos que Inglaterra tiene jugadores de gran calidad y estrellas. Pero en sus primeros juegos no crearon demasiadas oportunidades, tal vez estén luchando un poco en ataque, pero como equipo siempre será difícil jugar contra ellos. Así que tenemos que prepararnos lo mejor que podamos y, por supuesto, queremos ganar, conseguir tres puntos y asegurar la clasificación de este grupo”.

Inglaterra venció a Croacia 1-0 en su primer partido, pero empató sin goles con Escocia. Eso no agradó al técnico Gareth Southgate.

“Somos un equipo deportivo profesional que juega a un alto nivel”, dijo Southgate. “Tenemos que esperar que haya expectativas, tenemos que esperar que haya demandas en el equipo. No tiene sentido quejarse de eso. Podríamos estar involucrados en algunos partidos que nadie se molestaría en ver y la vida sería mucho más aburrida.

“Estamos jugando para Inglaterra, estamos en Wembley, estamos en un torneo importante y tenemos que lidiar con eso. Tenemos que producir el fútbol que le dé a la multitud la emoción que quieren, los resultados que quieren “.

Southgate ha sido alentado por los fanáticos en el estadio, aunque sabe que el campo local no es lo que podría ser.

“La gente en el estadio ha sido excelente creando un ambiente, en comparación con lo que hemos estado viendo durante los últimos 10 meses”, dijo. “Se siente genial, pero no son 90.000, no es lo que era Budapest el otro día cuando los vi a todos rebotar detrás de la portería. Sí, tenemos la ventaja de jugar en casa, pero está un poco restringida … tanto por la intimidación de la oposición como por el apoyo a nosotros”.

Inglaterra es un favorito de -190 para ganar el partido, con la República Checa llegando a +600 para salir victorioso. El total de goles se establece en 2.5 goles.

ALINEACIONES PREDECIDAS (según UEFA.com)

República Checa: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto y Schick

Se pierde el próximo partido si está reservado: Bořil, Hložek, Masopust

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Grealish, Kane y Sterling

Se pierde el próximo partido si está reservado: Foden

