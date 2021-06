Euro 2021 Portugal vs Francia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Portugal y Francia se enfrentarán en el último partido de la fase de grupos del torneo de la Euro 2020 en el estadio Ferenc Puskas de Budapest este miércoles 23 de junio.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN (transmisión en inglés), TUDN (español) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Portugal vs Francia y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) Univision, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Portugal vs Francia en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver Portugal vs Francia en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Portugal vs Francia en vivo en la aplicación Vidgo,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Portugal vs Francia en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Portugal vs Francia en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Portugal vs Francia

Después de una impresionante victoria por 1-0 en la primera ronda sobre Alemania, Francia siguió con un decepcionante empate a uno contra Hungría. El delantero francés Antoine Griezmann marcó el único gol de Les Bleus, que tuvieron la suerte de irse con un empate.

“Estamos decepcionados, incluso enojados, pero fue un juego complicado con temperaturas realmente altas y el suelo estaba muy seco”, dijo Griezmann, a través de The Guardian. “Tenemos que tener una reacción contra Portugal. Cuanto antes llegue el partido, mejor será para todos. Tenemos que estar ahí en el campo y tendremos que trabajar tácticamente y ver dónde podemos hacerles daño. Tenemos el grupo, el equipo y el personal para hacer eso, pero sabemos que no será fácil y tenemos que hacer el trabajo en el campo para sumar tres puntos y mantener la primera posición”.

Por otro lado, Portugal inició el torneo con una victoria por 3-0 sobre Hungría, pero no tuvo la misma suerte en su segundo partido del torneo, cayendo en la derrota por 4-2 ante Alemania.

Los portugueses metieron dos goles en su propia portería, convirtiéndose en el primer equipo en hacer eso en la historia del torneo. Terminó marcando la diferencia en el juego. Cristiano Ronaldo volvió a marcar para Portugal, pero al final no importó.

“¿Preferiría haber ganado? Por supuesto. Pero debemos estar orgullosos de cómo luchamos hasta el final”, dijo el técnico portugués Fernando Santos después de la derrota. “Debemos unirnos y empoderarnos mutuamente. Ganamos 1-0 y finalmente perdimos 2-4, este no era el resultado que queríamos… debemos darle la vuelta, con el mismo espíritu de lucha, en Budapest ”.

En el frente de las lesiones, Francia no contará con Ousmane Dembélé, mientras que Portugal no contará con el zaguero Joao Cancelo.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales previstas para ambos equipos:

Alineación inicial prevista de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho, Rafa Silva, Bruno Fernandes Diogo, Jota y Cristiano Ronaldo

Alineación inicial prevista para Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappé

Esta es la versión original de Heavy.com

