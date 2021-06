Euro 2021 Italia vs Suiza: ¿Cómo ver el Live Stream?

Italia y Suiza se enfrentan en un partido por el Grupo A de la Eurocopa 2020 este miércoles 16 de junio en Roma.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del juego Italia contra Suiza y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) Univision, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Italia vs Suiza en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver Italia vs Suiza en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Italia vs Suiza en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Italia vs Suiza en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Italia vs Suiza en vivo en la aplicación Hulu que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Italia vs Suiza

Los azzurri arrancaron con una victoria por 3-0 sobre Turquía en su primer partido del torneo. El defensa turco Merih Demiral accidentalmente metió un gol en su propia portería para dar el pistoletazo de salida, mientras que Ciro Immobile y Lorenzo Insigne marcaron cada uno para el equipo italiano.

El entrenador de Italia, Roberto Mancini, se mostró satisfecho con el buen comienzo de su equipo en el torneo. “Fue importante empezar bien y es satisfactorio para nosotros, para la multitud y para todos los italianos”, dijo Mancini después del partido. “Fue una noche maravillosa y espero que haya muchas más”.

Italia no ha perdido en sus últimos 28 partidos, por lo que es uno de los principales equipos a vencer en este torneo. “Jugamos un gran partido y no permitimos que Turquía jugara, y no es un equipo débil”, agregó Mancini. “Los juegos no se ganan por casualidad. Hemos mejorado mucho, pero aún podemos mejorar más”.

Los suizos vienen de un empate 1-1 contra Gales el sábado. Breel Embolo anotó de cabeza para darle a Suiza su único gol del partido. Teniendo en cuenta que tuvo 18 tiros a puerta, que fue el doble de lo que hizo Gales, el empate fue un resultado frustrante para Suiza.

“Durante 75 minutos hicimos todo lo posible para conseguir la victoria, pero no fuimos lo suficientemente clínicos”, dijo el técnico suizo Vladimir Petkovic después de la eliminatoria contra Gales. “No aprovechamos las oportunidades que creamos. Este es el Campeonato de Europa. No hay equipos que puedan considerarse desvalidos. Tienes que demostrar tus cualidades en el campo y tienes que merecer una victoria. No estamos contentos con este empate, obviamente, pero tomamos este punto e intentamos ganar más en nuestros próximos partidos”.

“No nos vamos a alejar demasiado de nuestra filosofía futbolística, de nuestro estilo de juego. Queremos salir contra Italia y jugar sin miedo. No queremos darles demasiado espacio ”, agregó Petkovic.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales previstas para cada equipo:

Alineación inicial prevista para Italia:Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Alineación inicial prevista para Suiza:Yann Sommer, Nico Elvedi, Fabian Schar, Manuel Akanji, Kevin Mbabu, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Mario Gavranovic.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Copa América: El emotivo mensaje de Arturo Vidal a Leo Messi [VIDEO]