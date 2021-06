Euro 2021 Inglaterra vs Escocia: ¿Cómo ver el Live Stream?

La rivalidad más antigua en el fútbol se vivirá este viernes cuando Inglaterra se enfrenta a Escocia en el estadio de Wembley por el segundo partido de cada equipo de la Eurocopa 2020.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Inglaterra contra Escocia y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Previa Inglaterra vs Escocia

Inglaterra está recién ganada por 1-0 sobre Croacia en el primer partido de la acción del Grupo D, con una victoria aquí que le garantiza un lugar en los octavos de final. Escocia está en el barco opuesto, necesita una victoria aquí para evitar conseguir eliminado tras su derrota por 2-0 ante la República Checa en su primer partido del torneo el pasado fin de semana.

Raheem Sterling marcó el único gol de Inglaterra del partido contra Croacia en la segunda mitad, y Kalvin Phillips hizo un excelente juego en el lado defensivo para darle la victoria a Inglaterra, junto con tres puntos en el juego del Grupo D.

Phillips y el portero inglés Jordan Pickford también fueron clave en la victoria, ya que los pases largos que enviaron repetidamente a los delanteros del equipo mantuvieron a Croacia fuera de balance.

“Creo que solo estaban decidiendo (qué hacer)”, dijo el técnico inglés Gareth Southgate después de la victoria del domingo. “Les damos patrones posibles dependiendo de cómo esté presionando la oposición. Hubo un período en el que fuimos largos y solo hablamos de eso en el entretiempo. No queríamos hacer eso todo el tiempo. Pero hay momentos para ir más lejos. Tenemos un delantero centro (en Harry Kane) que gana más (que) su parte del balón “.

Por otro lado, el escocés Kieran Tierney ha estado lidiando con una lesión en la pantorrilla y se desconocerá su estado de cara al partido. Después de perderse el partido contra la República Checa, su equipo seguramente podría usarlo contra un equipo inglés difícil.

“Sabía que había un problema 48 horas antes del partido. Esperas que cuando se despierte al día siguiente esté bien y puedes decir que tiene una oportunidad”, dijo el entrenador de Escocia, Steve Clarke, sobre la lesión de Tierney. Clarke descansará a Tierney esta semana con la esperanza de tenerlo listo para el viernes.

“Se puede decir lo cerca que estuvo porque regresó a un entrenamiento ligero el martes por la mañana”, agregó Clarke. “Fue uno de ellos. Si tiene una lesión en la pantorrilla, puede ser un poco molesto. Es solo un pequeño inconveniente. Hemos esperado mucho tiempo a que llegue el torneo y perderlo es un golpe. Ahora solo necesitaremos ver cómo se desarrolla y ver cómo lo hace. Y luego decidir a partir de ahí “.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales previstas para ambos equipos en lo que debería ser un enfrentamiento intrigante:

Inglaterra posible la alineación inicial:Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Tyrone Mings, Luke Shaw, Declan Rice, Kalvin Phillips, Raheem Sterling, Mason Mount, Jack Grealish, Harry Kane.

Escocia posible la alineación inicial:David Marshall, Jack Hendry, Grant Hanley, Kieran Tierney, James Forrest, John McGinn, Scott McTominay, Stuart Armstrong, Andrew Robertson, Lyndon Dykes, Che Adams.

