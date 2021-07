Euro 2021 Inglaterra vs Dinamarca: ¿Cómo ver el Live Stream?

Inglaterra y Dinamarca se enfrentarán este miércoles 7 de julio en la noche de Europa, por un lugar en la final de la Eurocopa 2020, que ya tiene ha Italia como primer finalista.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Inglaterra vs Dinamarca en línea. Con todas estas opciones, también puede ver la final del domingo, que se transmitirá por ESPN.

Previa Inglaterra vs Dinamarca

Inglaterra entra en su duelo de semifinales con Dinamarca con mucha confianza, aprovechando el impulso de una paliza de 4-0 sobre Ucrania en los cuartos de final. Los “Tres Leones” tienen marca de 4-1 en el torneo.

“Tenemos una oportunidad fabulosa. Es una oportunidad para hacer historia, ya que nunca hemos estado en una final de un Campeonato de Europa”, dijo el entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate. “No es tanta presión para este equipo; es otro desafío que tienen la oportunidad de asumir, y en este momento están a la altura de esos desafíos. Tuvimos dos partidos con Dinamarca en otoño. Sabía lo buenos que eran antes y lo han vuelto a demostrar en este torneo. Será un partido fantástico del que formar parte”.

Harry Kane luchó en la fase de grupos, pero cobró vida contra Ucrania con un par de grandes goles. Se asegura de aprovechar la experiencia de jugar en el estadio de Wembley, que estará ocupado por 60.000 aficionados.

“Para mí y para algunos de los más experimentados, será la última oportunidad de jugar un partido de torneo importante en Wembley. Qué oportunidad”, dijo Kane a la BBC. “Qué momento será. Ojalá podamos ganar y tener escenas similares a las que tuvimos (en los octavos de final) contra Alemania”.

Kane sabe que no será fácil y tiene el mayor respeto por Dinamarca, un equipo que está surgiendo en el momento adecuado.

“Dinamarca es un gran equipo. Los jugamos en la Nations League dos veces el año pasado y no ganamos ni un partido, un empate, una derrota. Pero debemos intentar concentrarnos en nosotros mismos; es una semifinal en nuestro estadio nacional y tenemos que usar todos esos aspectos positivos para preocuparnos por nosotros”, dijo Kane. “Sabemos que si lo hacemos bien y jugamos como sabemos que podemos, entonces tendremos una gran oportunidad de llegar a una final. Va a ser increíble”.

Dinamarca superó un par de derrotas para comenzar el torneo y un aterrador incidente en el campo que involucró a Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardíaco.

“Al comienzo del torneo, nos dimos el objetivo de volver a Wembley”, dijo el centrocampista danés Thomas Delaney a UEFA.com. “Con todo lo que hemos pasado, siempre ha sido nuestro objetivo número uno. Ahora estamos listos para Wembley, así que, en términos de sensaciones, ha sido una locura”.

Alineaciones previstas

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling y Harry Kane

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg y Damsgaard

