Euro 2021 Hungría vs Francia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Hungría recibirá a Francia en un partido fundamental para ambos equipos este sábado 19 de junio en el Puskás Aréna de Budapest.

En los Estados Unidos, el partido (9:00 a.m. ET, hora de inicio) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Francia vs Hungría y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) Univision, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Francia vs Hungría en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver Francia vs Hungría en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Francia vs Hungría en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Francia vs Hungría en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Francia vs Hungría en vivo en la aplicación Hulu que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Hungría vs Francia

Francia comenzó su campaña de la Eurocopa 2020 con una impresionante victoria por 1-0 sobre Alemania en Múnich, mientras que Hungría cayó ante Portugal, 3-0 en su partido debut del torneo. Hungría es el perdedor en un Grupo F cargado que incluye a Francia, Alemania y Portugal, pero el equipo jugó bien contra una escuadra portuguesa muy favorecida durante todos menos los últimos minutos.

Hungría había logrado mantener a Cristiano Ronaldo y compañía sin goles hasta los últimos minutos antes de permitir que se abrieran las compuertas. Ronaldo anotó dos goles y Raphael Guerreiro anotó el otro, dejando a Hungría luchando después de una sólida actuación general.

Francia tiene marca de 5-1 en sus últimos seis partidos, mientras que el equipo húngaro ha ido 3-2-1 en sus seis partidos anteriores, por lo que el seleccionador de Hungría, Marco Rossi, está comprensiblemente preocupado de cara a este.

“Necesitamos asegurarnos, o esperar, que Francia esté fuera de su juego mañana”, dijo Rossi esta semana. “Nos encantaría obtener un buen resultado, pero estoy aún más interesado en seguir progresando”.

“Necesitamos correr más sin el balón que ellos”, agregó Rossi. “Esto va a ser más difícil con el calor, por lo que debemos asegurarnos de correr de manera inteligente”.

Por otro lado, el técnico francés Didier Deschamps está contento con el esfuerzo de su equipo contra Alemania, pero aún ve margen de mejora y quiere seguir disparando a toda máquina. “Podríamos haber hecho las cosas mejor, especialmente en posesión del balón, y mirando la actitud para mostrar este dominio, para sufrir todos juntos, cuando mostramos este compromiso en el campo hoy contra un equipo alemán muy fuerte”, dijo Deschamps.

Si bien Francia es el favorito, Hungría no es una salida fácil de ninguna manera. Este debería ser un enfrentamiento entretenido con un gran esfuerzo por parte de ambos lados. Aquí hay un vistazo a las listas y posibles alineaciones iniciales para ambos equipos:

Lista de Hungría:

• Porteros: Peter Gulaasi, Denes Dibusz, Adam Bogdan

• Defensores: Gergo Lovrencsics, Endre Botka, Adam Lang, Akos Kecskes, Attila Fiola, Willi Orban, Attila Szalai, Bendeguz Bola

• Centrocampistas: Loic Nego, Adam Nagy, Laszlo Kleinheisler, David Siger, Andras Schafer, Tamas Cseri, Filip Holender

• Delanteros: Adam Szalai, Roland Sallai, Nemanja Nikolic, Kevin Varga, Roland Varga, Szabolcs Schon, Janos Hahn

Lista de Francia:

• Porteros: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

• Defensores: Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, Clement Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma

• Centrocampistas: N’Golo Kante, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

• Delanteros: Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram.

Posible alineación inicial para Hungría:Peter Gulacsi, Adam Lang, Willi Orban, Attila Szalai, Gergo Lovrencsics, Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy, David Siger, Attila Fiola, Adam Szalai y Nemanja Nikolic.

Posible alineación inicial para Francia:Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappe.

