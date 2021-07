Euro 2021 Bélgica vs Italia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Dos equipos poderosos se enfrentarán en los cuartos de final cuando Bélgica e Italia se enfrenten el viernes 2 de julio en el Allianz Arena de Múnich. Si estás en EE.UU., aquí tienes algunas formas en las que puedes ver una transmisión en vivo del partido.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Bélgica vs Italia y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN o ABC) en línea:

Previa Bélgica vs Italia

Después de derrotar al campeón defensor Portugal, Bélgica busca otra gran victoria contra Italia en los cuartos de final. Thorgan Hazard marcó el único gol de Bélgica con un disparo de cohete en la primera mitad. La victoria marcó la primera vez que Bélgica gana cuatro partidos en el torneo.

Pero la competencia sube un escalón contra Italia, que ha permitido solo un gol hasta ahora en el torneo.

“Italia atacará desde el primer segundo; serán muy estructurados y dinámicos. Cada jugador conoce su papel ”, dijo el técnico belga Roberto Martínez. “El partido contra Portugal fue un partido que podría haberse jugado mucho más adelante; Por lo general, los jugadores no juegan estos juegos físicos e intensos en esta etapa del torneo. Afortunadamente, tenemos suficientes días para recuperarnos y prepararnos”.

Una preocupación para Bélgica es que De Bruyne y Hazard tuvieron que ser sustituidos ante Portugal por lesiones.

“Estamos luchando contra el reloj para preparar a Eden y Kevin. No puedo decir si jugarán o no, porque quiero esperar hasta el último minuto para decidirme. Sabemos que mucha gente está esperando noticias, pero todavía no podemos dar ninguna”.

Italia empató 0-0 con Austria en los octavos de final, usando un par de goles en la prórroga para escapar con una victoria por 2-1.

“No necesitamos buscar motivación para este tipo de juegos, porque la adrenalina lo hará todo tan pronto como salgamos al campo”, dijo el capitán de Italia, Giorgio Chiellini. “Creo que será un partido entre dos grandes equipos y los pequeños detalles probablemente marcarán la diferencia. Tenemos un gran respeto por [Romelu] Lukaku porque hizo una gran temporada en el Inter y se convirtió en un jugador dominante. Pero es casi un insulto hablar solo de Lukaku cuando ves cuántos jugadores de calidad tiene Bélgica”.

La defensa italiana tiene la tarea de frenar a Romelu Lukaku, que suma 46 goles en sus últimas 45 salidas internacionales.

“Es un gran delantero”, dijo el defensa italiano Francesco Acerbi a EURO2020.com. “Ha tenido un impacto real tanto en la Serie A como en Bélgica. Si le da espacio, puede anotar. Siempre tienes que estar encendido, no puedes dejarle nada. Pero lo detuve antes”.

Alineaciones previstas

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; E. Hazard / Mertens, Lukaku, Carrasco / De Bruyne

Fuera: Castagne

Duda: E. Hazard, De Bruyne

Se pierde el próximo partido si es amonestado: Alderweireld, T.Hazard, Vermaelen

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, inmóvil, Insigne

Se pierde el próximo partido si es amonestado: Barella, Di Lorenzo, Pessina

