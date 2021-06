Eto’o: “Messi y Agüero van a marcar 60 goles con el Barça”

El exdelantero del FC Barcelona Samuel Eto’o respalda a Lionel Messi y Sergio Agüero y dice que ambos marcarán muchos goles con los catalanes la próxima temporada tras la llegada de Agüero al Camp Nou.

El Kun Agüero se vinculará con su compañero de selección Argentina por primera vez en el fútbol de clubes la próxima temporada después de dejar al campeón de la Premier League, el Manchester City, en una transferencia gratuita.

Eto’o le dijo a Radio Villa Trinidad que los dos atacantes marcarán muchos goles juntos cuando se le preguntó por el dúo, según informó Mundo Deportivo. Explicó: “Estoy seguro de que el Barça va a marcar al menos 60 goles en cada temporada”.

Eto’o dice que “Messi es el Barcelona”

El futuro de Leo Messi en el FC Barcelona aún no es seguro, con el capitán sin contrato a finales de junio y aún por renovar, aunque el presidente del club, Joan Laporta, ha dicho que confía en que seguirá en el club.

Eto’o también agregó que no ve a Messi salir del Camp Nou y dijo que no puede imaginarse al jugador de 33 años jugando para ningún otro club que no sea el Barcelona. Y agregó: “Messi es del Barcelona, ​​ni se me pasa por la cabeza verlo con otra camiseta. Es su casa, es su club, es su amor. Leo es todo Barcelona”.

Por supuesto, los dos jugadores disfrutaron de un período productivo juntos para los catalanes entre 2004 y 2009 y Eto’o también reveló algunos de los consejos que le había dado a Messi al principio de su carrera.

“Un día le dije: ‘cuando marques goles, serás único’. Al final jugamos al fútbol para marcar goles. Si regateas a todo el equipo contrario pero no anotas, no sirve de mucho “, dijo. “Siempre me escuchó y le estoy agradecido por eso. No dijo nada, porque es un chico muy tranquilo, pero lo puso en práctica. Y hoy el fútbol me sienta bien, ya vemos que Leo marca al menos 30 goles cada temporada. ¡Y qué goles! Muchas veces estoy frente a mi televisor y quiero entrar en él para celebrar los goles con Leo, por lo bonitos que son”.

Eto’o dice que compraría a Sergio Ramos para el Barcelona

Eto’o también habló sobre Sergio Ramos, que ha dejado el Real Madrid después de 16 años, y ha hecho la polémica afirmación de que estaría feliz de ver al central en el Barcelona, según ha informado AS.

La leyenda del Barcelona también admitió que es fanático del Paris Saint-Germain y cree que hay muchas posibilidades de que el defensa termine en el Parque de los Príncipes este verano.

“Ojalá Sergio vaya al PSG. Si pudiera ficharlo por el Barça, lo haría”, dijo. “Si va al PSG, estaré feliz y sé que nos ayudará a ganar la Champions, que nos está resultando muy difícil”.

La perspectiva de que Ramos se traslade a Barcelona es una de las que a la mayoría de los aficionados no les gustaría ni siquiera entretener, aunque el central ya descartó la posibilidad de hacer un controvertido traspaso a los catalanes.

