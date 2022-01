Estrella de la UFC le pide a Dana White ‘dos peleas en una noche’: ¿Quién lo hizo?

Una estrella de MMA recientemente desafióal presidente de la UFC Dana White para que lo ponga a pelear dos veces en una noche.

Khamzat Chimaev irrumpió en la escena de UFC con dos victorias consecutivas en julio de 2020, sometiendo a John Phillips y noqueando a Rhys McKee, todo en el lapso de 10 días. El luchador 10-0 estableció un récord en la era moderna de la promoción por su esfuerzo.

Luego regresó en septiembre de 2020 y noqueó a Gerald Meerschaert en 17 segundos, estableciendo otro récord de la era moderna de UFC al obtener tres victorias en un lapso de 66 días.

Entonces, Chimaev sabe algo sobre pelear con otro profesional con muy poca antelación. Y “Borz” está abierto a pelear contra dos competidores en una noche, según una publicación reciente de Instagram del peleador nacido en Rusia.

“El hermano de @danawhite me dejó pelear con 2 tipos la misma noche, no estoy bromeando”, escribió Chimaev, compartiendo una foto de sí mismo levantando dos dedos.

Pueden ver su posteo de Instagram abajo:

Alexander Gustafsson cree que que Chimaev podría noquear al campéon welter Kamaru Usman

Chimaev es compañero de entrenamiento del tres veces retador al título de UFC Alexander Gustafsson. “The Mauler” habló con ESPN recientemente sobre las posibilidades de Borz de convertirse en el campeón de peso welter de UFC. Y cree que Chimaev le quitaría el título a Kamaru Usman con una victoria por KO.

“Creo que pondría a Kamaru Usman a dormir honestamente”, dijo Gustafsson a través de MMA Mania. “Creo que si solo se toca la barbilla, es muy probable que Usman se duerma. Me gusta Kamaru Usman, es un gran campeón y acaba de romper récords y, como saben, es un placer verlo pelear porque tiene una técnica muy buena, saben que amo su jab y su lucha y pueden ver que está en arriba, Kamaru Usman. Pero simplemente no puedo verlo recibir los golpes de Khamzat”.

Chimaev ocupa actualmente el puesto número 11 en el ranking oficial de peso welter de UFC. Hablando con los medios después de UFC 268 en noviembre de 2021, el presidente de UFC dejó en claro que Chimaev no recibirá una pelea por el título para su próxima pelea. Borz se ha relacionado con varios oponentes potenciales de 170 libras, incluidos Gilbert Burns y Neil Magny.

The Mauler dice que Chimaev ‘entrena más fuerte que cualquiera’ en el gimnasio

Gustafsson continuó elogiando a Chimaev, diciendo que Chimaev “no siente ningún dolor” y es el hombre que más trabaja en el gimnasio.

“Conocí a muchos atletas y luchadores de MMA y todo eso, y él se destaca con seguridad por su dedicación”, dijo Gustafsson a través de MMA Mania. “Por la forma en que entrena a todos. No hay nadie que entrene como él, nadie. No lo he visto y he estado en todo el mundo viendo a los boxeadores entrenar y tener sus campamentos y entrenamientos para una pelea. Este chico simplemente no se cansa. No siente ningún dolor, simplemente lo atraviesa”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky