Estrella de Miami Heat dice que “predicamento” con entrenador no es “nuevo”

Ha sido una temporada cansina para para el Miami Heat faltando pocos partidos hasta que comience la postemporada. La presión intensa parece estar afectando al líder del equipo, Jimmy Butler y al entrenador Erik Spoelstra.

El equipo pudo conseguir una victoria apretada contra los San Antonio Spurs por 116-11 el 28 de abril, pero no llegó sin incidencia. Una vez más, Miami casi pierde un partido en el cuarto periodo y esto causó una discusión entre Butler y Spoelstra.

“Tuvimos un predicamento, pero no es nada nuevo,” dijo Butler. “Todo no está bien siempre. pero los dos queremos ganar, tenemos la misma agneda en mente. Él me ha ayudad a crecer mucho, me habla de liderazgo como jugador y qué esperar de mis compañeros.”

Spoelstra hablo sobre la Cultura Heat cuando le preguntaron sobre su altercado con Butler, mencionando que esta temporada ha sido difícil para todos y se tiene qe enfocar en lo positivo.

“Esta temporada ha presentado varios retos diferentes a comparación de la temporada pasada,” dijo Spoelstra. “Estamos lidiano con una temporada diferente con diferentes adversidades. Eso ha sido lo complicado y creo que los dos hemos crecido.”

“[Butler] tiene mucha experiencia, inteligencia y un gran sentido por el juego, cómo manejar un partido y maniplarloy hacerlo en las dos facetas del juego,” continuó. “Uno, ha sido una alegría ver y ser parte de eso. Todos los grandes jugadores, especialmente los que he entrenado yo, tienen una gran mente para este juego. Ellos compiten al nivel más alto, pero con un entendimiento profundo de cómo ganar. .”

