Estrella de los Blazers admitió que fue seducido por los Lakers: ¿Cómo fue?

Los Ángeles Lakers consiguieron a Russell Westbrook esta offseason por medio de una transferencia que rompió la taquilla , aunque LeBron James y compañía parecían tener otra opción en mente antes de que llegara el ex MVP.

La estrella de los Portland Blazers Damian Lillard reveló en una larga entrevista con Chris Haynes de Yahoo Sports que él, LeBron James y Anthony Davis se habían reunido en el verano en un “foro de obtención de información”. Aunque no lo hizo sonar como un viaje de reclutamiento, el mensaje de la conversación fue claro – James quería que Lillard se uniera a Los Ángeles.

“Bron me preguntó que pensaba acerca de mi situación, y le dije lo que te estoy diciendo ahora: que quiero estar en una posición en la que pueda ganar todo”, Lillard le dijo a Yahoo Sports. “Me hizo entender que se me iba, podría estar en esa posición. No me dijo que vaya a L.A., y no me dijo nada que yo ya no supiera más allá de cómo podría ser. Le dije, ‘sé que si yo jugara con todos ustedes, funcionaría bien por mi conjunto de habilidades’, y quién soy yo y quiénes son ellos.”

Westbrook habló de un encuentro similar con Davis y James antes de pedir el pase y de llegar a Los Ángeles. Lillard estuvo más reticente a sumarse a un súper equipo luego de haber consolidado su nombre en Portland.

“Sólo le dije, no sé si este es el camino que quiero tomar”, Lillard le dijo a Haynes. “Y así fue la conversación básicamente.”

Lillard no sentía que ‘pertenecía’ a Los Ángeles

Haynes tiene bastante acceso a Lillard y en el verano fue la fuente de un reportaje que decía que la estrella de los Blazers estaba buscando una salida de Portland luego de la caída en primera ronda contra un equipo de los Nuggets bastante débil.

Sin embargo, la franquicia pudo controlar las cosas y Lillard decidió de manera feliz seguir quedándose en Portland un tiempo más.

“Estoy seguro de que sería genial jugar con LeBron y AD y jugar en un gran mercado, pero más allá de lo atractivo que sonaba y de lo divertido que podría ser, en mi corazón no siento que yo sea ese o que pertenezca allí”, dijo Lillard. “Y algo que quiero dejar bien claro es que no tomé la decisión por comodidad. No tengo miedo de salir de mi zona de confort porque seguiré viviendo aquí cuando deje de jugar. Basé mi decisión en lo que realmente quiero hacer.”

Los Lakers están progresando en la integración de Westbrook

No fue fácil la transición de incorporar a Westbrook al plan de juego de los Lakers, pero el equipo ha avanzado muchísimo con tan solo ocho partidos jugados esta temporada. Westbrook anotó 27 puntos, 9 rebotes, y 7 asistencias en la última victoria de los Lakers contra los Rockets. James (30 puntos) y Anthony Davis (27 puntos) también tuvieron su performance más completa junto con Westbrook.

“Solo pienso que todos esos chicos están en modo ataque”, dijo el entrenador de los Lakers Frank Vogel. “Creo que hicimos un gran trabajo armando bloqueos, especialmente al comienzo del último cuarto. Ese momento del cuarto en que LeBron tenía posesión, tras posesión, tras posesión. Esos bloqueos fueron fantásticos, ¿sabes? Lo liberan. Esas son las cosas que estamos intentando mejorar”.

Los Lakers se enfrentarán a los Thunder el jueves antes de ver a Lillard y a los Blazers el sábado.

