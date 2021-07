Estrella de las artes marciales mixtas genera revuelo en partido de selección mexicana

Brandon Moreno sigue disfrutando del mejor momento en su carrera dentro de la UFC y ahora lo está haciendo con sus fanáticos al lado.

El vigente campeón de peso mosca de dicha promoción causó revuelo entre la afición que este sábado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles mientras presenciaba el partido amistoso entre la selección mexicana y la de Nigeria que ganó El Tri por 4-0.

Desde muy temprano, el nacido en Tijuana, Baja California con marca de 7-2-2 en la UFC, llegó a las inmediaciones de la sede del encuentro amistoso del Tri de Gerardo Martino, donde comenzó a atender a decenas de aficionados que se le acercaron para pedirle una fotografía o un autógrafo.





Luego de que Brandon Moreno se convirtiera en campeón de su división en la UFC, su popularidad ha alcanzado un nivel impresionante. Eso se confirmó en los alrededores del estadio y se ha convertido en parte del folclor deportivo mexicano, que fungió como marco del último partido de preparación de la selección mexicana mayor de cara a la siguiente Copa Oro, a celebrarse también en territorio estadounidense.

Tras la conquista histórica

Moreno se ha convertido rápidamente en uno de los atletas populares en México tras convertirse en el primer campeón nacido en ese país el pasado mes de mayo.

Desde ese entonces, su popularidad ha alcanzado altas esferas, y esta noche de eso quedó constancia en lo que se convirtió en una fiesta del deporte mexicano, que fungió como marco del último partido de preparación de la selección mexicana mayor de cara a la siguiente Copa Oro, a celebrarse también en territorio estadounidense.

En estos días comenzó su tour de medios después de coronarse campeón de las 125 libras al derrotar al brasileño Deiveson Figueiredo por sumisión el pasado mes de junio.





El gran deseo de Brandon Moreno

Ahora la ambición de Moreno es grande. Él ya ve que quiere hacer su ciclo como campeón como uno que puede hacer historia.

En una entrevista con MMA Junkie, ya habla de hacer cosas grandes y dejar su nombre escrito en el gran libro de los deportes de combate en México. En eso querer convertirse en el “Julio César Chávez de las artes marciales mixtas”.





“Creo que tiene que contextualizar lo que significa Julio César Chávez para mi país,” confesó. “

“Es una leyenda, y llegas a alcanzar el nivel de leyenda cuando la gente, si importar si les gusta el boxeo o no, te conocen- la gente conoce a Julio César Chavez. En México, eso hay que multiplicarlo por el máximo y tener a alguien como él decir grandes cosas de ti, es algo especial. Como dije antes, quiero ser el Julio César Chávez of MMA. Quiero ser el punto de referencia, cuando la gente escuchen mi nombre digan: “Ese tipo es una leyenda en las artes marciales mixtas, lo revolucionó.’ Ahora quiero hacer crece este deporte en mi país y espero hacerlo.”

