Estados Unidos tiene partido histórico en las olimpiadas: ¿Cómo le fue al Dream Team?

Los medios en Estados Unidos han estado criticando fuertemente a el equipo olímpico de baloncesto durante toto el proceso de preparación. Ahora esas críticas se han vueltos gritos al cielo El Dream Team debutó en los Juegos Olímpicos y si alguien esperaba que Estados Unidos arrasara desde el primer partido, se equivoca, pues Francia exhibió que también trae equipo y dio la sorpresa con un triunfo 83-76 a pesar de las figuras NBA como Kevin Durant y Draymond Green.

Evan Fournier, jugador de los Boston Celtics fue el máximo anotador del equipo francés en su victoria con 28 puntos, y desde ahora se perfila como uno de los favoritos para ganar medalla en Tokio. Rudy Gobert también se destacó para los franceses con 14 puntos y nueve rebotes.

Kevin Durant tuvo una actuación muy pobre, con apenas 10 puntos, de modo que el mejor jugador en cuanto a la producción de puntos fue Jrue Holiday, quien desde la banca se anotó 18 puntos. Mientras que Bam Adebayo tuvo un doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes. Damian Lillard anotó 11 en la derrota.

Durant estuvo muy complicado con las faltas desde el comienzo del partido y eso afectó mucho su impacto en el certamen.





France vs. USA | Tokyo Olympics 2020: Men's Basketball Highlights | NBC Sports Kevin Durant and Damian Lillard combined to shoot just 7/22 and Team USA's offense went cold down the stretch as France handed America its first Olympic loss since the 2004 Games in Athens. #NBCOlympics #Tokyo2020 #Basketball » Subscribe to NBC Sports: youtube.com/nbcsports?sub_confirmation=1 » Watch live Olympic coverage on NBCOlympics.com: nbcolympics.com/schedule NBC Olympics is responsible for… 2021-07-25T16:03:07Z

El fin de una racha

¡FIN a 17 años sin perder! 😳🇺🇸 Francia vence a Estados Unidos (83-76), ganadora del oro en los tres últimos #JuegosOlímpicos, en la jornada inaugural del baloncesto masculino 🇫🇷🏀#Tokyo2020 #StrongerTogether#basketball pic.twitter.com/8DYHmXMijL — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 25, 2021

Esta derrota es un golpe fuerte en el orgullo del equipo estadounidense después de 17 años sin derrota en Juegos Olímpicos. Pero se veía que este versión no ha sido la mejor preparada y la más desgastada llegando a este torneo. Nadie duda que el Dream Team calificará a Cuartos de Final, aunque para sus rivales será una motivación extra enfrentar a una versión débil de Estados Unidos, que ya perdió en su preparación contra Nigeria en Las Vegas.

Hay que recordar que Estados Unidos tiene jugadores que recién se integraron al equipo tras disputar las finales. Se espera mucho más de Kevin Durant y Devin Booker, pero desde ahora la medalla de oro ya no luce tan fácil para quinteta estadounidense.

Esta derrota fue la primera que sufrió el Dream Team desde las olimpiadas del 2004, esa última fue ante Argentina en las semifinales de ese torneo. En ese certamen, el equipo argentino terminó siendo el ganador de la medalla de oro con un equipo que tenía a jugadores como Pepe Sánchez,Fabricio Oberto, Andrés Nocioni Luis Scola, y Manu Ginóbili.





USA v Argentina – Men's Basketball Semi-Final | Athens 2004 Replays Can't wait? Watch it now: oly.ch/MBasketballSemiFinalAthens2004 Relive the full Men's Basketball Semi-Final from the 2004 Summer Olympic Games in Athens! After two previous losses in the group stages the United States team featuring superstars like Tim Duncan and LeBron James in his first Olympic Games had to prove themselves in a thrilling match against Argentina.… 2020-05-08T15:00:11Z

Ahora Estados Unidos se verá las caras contra Irán el miércoles teniendo en cuenta una derrota complica más aún sus pretensiones para poder mantenerse en la pelea por la medalla de oro.

Francia se enefrenta a la República Checa ese mismo día.

