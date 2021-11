Estados Unidos vs México: Hora y Cómo ver el Livestream

La selección nacional masculina de los Estados Unidos recibirá a México en un partido para las eliminatorias para el Mundial en el TQL Stadium en Cincinnati, Ohio. Los Estados Unidos intentarán mantener su actual racha frente a México, que llega al partido queriendo consolidar su liderazgo en la tabla de posiciones.

La previa de EEUU vs México

La selección nacional masculino de los Estados Unidos llega al encuentro muy confiada luego de haberles ganado los últimos dos partidos. Habiendo vencido al Tri en las finales de la Liga de las Naciones y la Copa de Oro realmente les ha dado mucha confianza para este partido.

Gregg Berhalter tiene 25 jugadores a su disposición, y todo apunta a que podrá elegir al mejor equipo posible para el viernes. La única ausencia importante será la del marcador de punta Sergiño Dest, que ha quedado afuera de esta ronda de eliminatorias debido a problemas en la espalda. Esto le permitirá a Joe Scally o a DeAndre Yedlin reemplazarlo durante los siguientes dos partidos.

Weston McKennie ha regresado y seguramente será parte del mediocampo junto con Tyler Adams y Yunus Musah.

Mientras tanto, la gran novedad es la vuelta de Christian Pulisic a la selección luego de recuperarse de una lesión.

Mientras tanto, México intentará jugar su mejor fútbol posible en este cotejo internacional.

Para México, estos dos encuentros son parte de cuatro partidos seguidos jugando de visitante. Si pueden sumar un punto de los partidos en Cincinnati y luego frente a Canadá en Edmonton, su clasificación a Qatar 2022 estaría prácticamente asegurada.

A pesar de estar primeros en la tabla de clasificación de la Concacaf, el equipo de Gerardo Martino no ha causado una buena impresión y ha recibido muchas críticas en los últimos meses.

El lateral derecho de Tigres, Luis Rodríguez, será incluido en el equipo titular, lo cual hará que Julio Domínguez vuelva al mediocampo en lugar de César Montes para jugar junto con Moreno.

La mayor incógnita para México será cómo defenderán en jugadas a balón parado. Esto se debe a que en los últimos dos partidos frente a los Estados Unidos concedieron los cuatro goles por esa vía.

México tiene que tratar de mejorar en el ataque ya que Raúl Jiménez aún está tratando de ponerse a tono, mientras que a Jesús Corona aún le cuesta encontrar su lugar.

Probable alineación de los EEUU: Zach Steffen; Joe Scally, Walker Zimmerman, Myles Robinson, Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie; Tim Weah, Ricardo Pepi, Christian Pulisic

Probable alineación de México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Julio Domínguez, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Edson Alvarez; Jesús Corona, Raúl Jiménez, Hirving Lozano

Historial: Partidos jugados: 72. Victorias de los EEUU: 21. Victorias de México: 36. Empates: 15.