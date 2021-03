Esposa de Hagler habla después de muerte del boxeador: ¿confirma causa de su muerte?

El fin de semana fue uno muy difícil para el mundo del boxeo tras el fallecimiento del legendario pugilista Marvin Hagler a los 66 años de edad.

El lunes, la viuda del boxeador, Kay Hagler, volvió a salir a desmentir en un posteo conmovedor en el que negó todos los informes que habían salido que mencionaban que Hagler había muerto por causa de complicaciones causadas por la vacuna contra el coronavirus.

Kay Hagler mencionó que los informes eran “ridículos” y que su amor murió “en paz y con su típica sonrisa”. Además mencionó que en el momento apropiado dirá qué ha hecho ya que no habrá un funeral para el excampeón del mundo.

“Me gustaría hablar con ustedes con todo mi corazón. Pido disculpas si no escribo correctamente en inglés pero espero que todos me comprendan durante este momento difícil. Después de 31 años, el amor de mi vida ya no está y mi vida sin él ya no tiene sentido, pero lo puedo sentir a mi lado aún y me dice que no me rinda y que sea fuerte por él. Gracias por su amor. Él amaba a la gente. Él los amaba a ustedes, especialmente cuando leía sus comentarios. Él fue una persona especial, la más bella que conocí en mi vida. Yo fui la única persona que estuvo con él en sus últimos minutos y soy la única persona que sabe qué ocurrió. NI su propia familia sabe todos los detalles y NO acepto tener que leer alguno comentarios estúpidos sin saber qué ocurrió. Aseguro que no fue la vacuna la causa de su muerte . Mi bebé murió en paz con su sonrisa usual y ahora no es el momento de hablar ridiculeces. Marvin odiaba funerales y por eso no habrá uno o celebración en una iglesia. Él quiso ser recoradado por su sonrisa feliz. Yo estaría contenta su cada uno de ustedes prenden una vela por él . Aunque habrá algo especial que haré porque fue su deseo y les informaré en el momento apropiado, ahora necesito tiempo. Gracias por su amor.

Su esposa, quien conoció tras retirarse del boxeo y cuando estaba enfocado en su carrera cinematorgráfica, fue la confirmó el fallecimiento del exmonarca peso mediano el sábado. Después de esa noticia, varios del mundo del boxeo dieron sus condolencias y recordaron los momentos cumbres de su legendaria carrera.

¿Cómo surgió este rumor?

Las especulaciones surgieron, en parte, después de un post en Instagram que Thomas Hearns había publicado mencionando que su excontrincante en 1985 había sido ingresado de urgencia al hospital por esa razón. Desde el lunes por la noche, Hearns borró ese posteo.

Lo de Hearns generó una gran controversia dentro del movimiento anti-vacunas en Estados Unidos e Inglaterra. Varias cuentas comenzaron a usar a Hagler como el ejemplo para resaltar que la vacuna del COVID-19 es dañina, entre otras teorías conspiratorias que se han formado dentro de las redes sociales y el internet como lo habían hecho con las muertes de Hank Aaron y Leon Spinks. Tampoco se ha podido confirmar si Hagler de verdad se había vacunado.

Desde el comienzo de la distribución de las vacunas a nivel masivo en Estados Unidos, no ha reportado ni una muerte atribuible a ninguna de ellas, de acuerdo a un informe del Centro de Control de Enfermedades la semana pasada.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, no hay un anuncio oficial por la verdadera causa de la muerte del exboxeador y se tendrá que esperar hasta que salga alguna autopsia oficial o que lo anuncie la familia de Hagler en un comunicado.

