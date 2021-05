ESPN critica a los Cowboys: ¿qué dijeron sobre el draft del equipo tejano?

El experto de draft de ESPN, Matt Miller le encantó Dallas Cowboys‘ la primera selección de los Dallas Cowboysel apoyador Micah Parsons, el cual consideró como el “segundo mejor defensor” de la clase del 2021.

Después de eso, es otra cosa.

“No me gustó. Les di una D,” dijo Miller el sábado sobre los 10 novatos que que selecionaron. “Los equipos delante de ellos los tomaron [los esquineros], siento como si ellos no tuvieron un plan. En la segunda vuelta, los madrugaron por [el profundo] Trevon Moehrig. En la tercera ronda… no sé dónde tenían a estos jugadores en su tablero. Creo que exageraron considerablemente al conseguir al [tackle defensivo] Osa Odighizwua y [ala defensiva] Chauncey Golston. [El esquinero] Nahshon Wright, lo tenía en el puesto 315, lo consiguieron en el puesto 99. Puede ser que mi tablero estaba totalmente equivocado, pero le eché un vistazo a los tableros de otros durante el fin de semana y no vi a ningún otro con Nahshon Wright en el puesto 99. Creo que se adelantaron y buscaban a alguien que encajara en un sistema.”

Miller hizo esos comentarios durante una mesa redonda de SportsCenter en la que se encontranba,Mel Kiper Jr., quien estaba de acuerdo con ese comentario de que Wright no era una selección de tercera ronda. “Estoy contigo sobre Wright, no hay duda,” dijo.

Kiper, no fue tan tajante con el plan más defensivo de los Cowboys notando que este año “ fue difícil para evaluar jugadores y conseguir la información necesaria“ por la pandemia del COVID-19 . Él le dio a los Cowboys una calificación de B.

“Me gustan algunos jugadores que seleccionaron,” dijo Kiper. “Micah Parsons y Jabril Cox son dos apoyadores que pueden hacer jugadas. Kelvin Joseph, el esquinero, fue un jugador que me gustó mucho durante el proceso. Chauncey Golston es un verdadero líder, aggressive, un jugador fuerte. Y el [el receptor en la quinta ronda] Simi Fehoko tuvo dos grandes años en Stanford. Un tipo grande y corría bien; él pudieron conseguir más tarde de lo que uno pudo anticipar. Dallas consiuguió unos buenos jugadores en general.”

Jones defiende decisiones

El nuevo coordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn’s, dejó su marca en la selección de Wright, el jugador de Oregon State que mide 6’ 4” se considera “un versión más atlética y agil de Richard Sherman.” Quinn buscó promesas con un gran alcance y tuvo mucha influencia en el el proceso de reclutamiento para seleccionar a Wright.