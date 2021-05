Se especula sobre cambio importante que pudo hacer los Lakers ¿cuál fue?

Se acercan los playoffs para Los Angeles Lakers y ha sido una temporada complicada. El equipo ha sufrido varias lesiones y sus refuerzos no han rendido de la mejor manera. Durante la fecha límite de cambios, parecía como una buena opción para poder conseguir uno o dos jugaodres que podían ayudar a Los Angeles.

En ese momento, LeBron James y Anthony Davis estaban afuera con lesiones. El jugador All-Star de los Toronto Raptors era el nombre más reconocido y disponible. Los Lakers se involucraron en negociaciones para hacer un cambio. Ellos terminaron rechazando las condiciones ya que los Raptors pidieron un precio alto. Toronto quería a Dennis Schroder, Kentavious Caldwell-Pope y Talen Horton-Tucker. Zach Buckley de Bleacher Report creyó que lo Lakers deben lamentar no haber hecho ese cambio:

Los Ángeles de pronto tuvo un poco más de incentivo para priorizar el presente sobre el futuro. Consiguiendo a Lowry hubiese sido la gran expresión de esa mentalidad. Sigue siendo un de los mejores en su posicion y es un de seis jugadores que promedia 17 puntos, siete asistenciasy triples. Pudo haber abierto la ofensiva de los Lakers a mitad de cancha sin perjudicar su defensiva de alto nivel. Ese es un premio que dejan considerar la edad de Lowry (35) y el mercado de la agencia libre, especialmente cuando Horton-Tucker está cerca a estar en el mercado. Más allá de que los Raptors querían una selección con Horton-Tucker hubiese sido razonable (aunque caro) para los Lakers pagar.





Play



Kyle Lowry asked if he was extra motivated to beat Lakers After a dominant performance, Toronto Raptors point guard Kyle Lowry discusses if Sunday's game felt a bit more important since the Los Angeles Lakers were reportedly interested in trading for him in March. #torontraptors #raptorslakers #kylelowry YOUTUBE SUBSCRIBE: bit.ly/2P5ZEIz SUBSCRIBE TO THE RAPTORS REACTION NEWSLETTER: bit.ly/3t8uhyM INSTAGRAM: bit.ly/36WpYfD TWITTER: bit.ly/2Xdj699 YAHOO SPORTS: yhoo.it/2O4LKVO DOWNLOAD THE… 2021-05-03T05:59:11Z

Lakers no tuvieron la astucia para conseguir a Lowry

Lowry es un gran jugador y hubiese ayudad a los Lakers durante esta difícil temporada. Dicho eso, tien 35 años y está en el último año de su contrato. Ofreciendo a Horton-Tucker, Schroder y Caldwell-Pope por un jugador que probablemente dure un temporada no habría valido la pena.

De acuerdo a Tim Reynolds de The Associated Press, Lowry prefería llegar al Miami Heat en un canje. Teniendo eso en cuenta, parecía muy probable que el escolta no hubiese firmado un contrato con los Lakers al terminar la temporada.

Lo que puedo decir es esto: Es verdad absoluta que si Kyle Lowry deja a Toronto, su lugar preferido para llegar es Miami. Y creo que estará con el Heat la próxima temporada. No estoy seguro si lo será al finalizar esta semana. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 23 de marzo, 2021

Es verdad que si Los Ángeles están preocupados por el presente, no es bueno tener una vista corta. Ese fue el problema en el que el equipo se encontró en los últimos años cuando no calificaron a la postemporada durante seis años consecutivos. Schroder, Caldwell-Pope y Horton-Tucker son todos jugadores importantes para los Lakers y es valido cuestionar si Lowry ofrece el valor que esos tres ofrecen. Lakers se deben sentir mejor Durante un momento, todo indicaba que los Lakers ya estaban liquidados esta temporada. Perdieron ocho de 10 partidos y llegaron a caer al séptimo puesto en la Conferencia del Oeste. Siguen siendo el séptimo pero las cosas han mejorado un poco. Los Ángeles ha ganado tres partidos al hilo y tiene chance de volver a ser el sexto clasificado. Eso no significa mucho. Lo que importa es que los Lakers están ganando previo a los playoffs. El equipo está mejorando en su rendimientoen el momento preciso y lo sestán haciendo sin LeBron. Si puede seguir con este ritmo, se convertiran en el equipo más temido pare nfrentar en en los playoffs.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: LeBron James tiene nueva fecha para volver a jugar con los Lakers: ¿cuándo?

Esta es la versión original de Heavy.com por Austin Boyd