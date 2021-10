El escándalo Gruden: Surgen detalles claves de la reacción del equipo y su seguridad laboral

El entrenador de Las Vegas Raiders, Jon Gruden, se encuentra con el agua hasta el cuello previo a la semana cuatro de la temporada. Según el The Wall Street Journal, le envió un e-mail al ex presidente del Washington Football Team, Bruce Allen, que contenía lenguaje considerado racista al hablar del director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), DeMaurice Smith. El entrenador se ha disculpado, pero esto está muy lejos de haberse terminado para él.

Habrá que ver que sucede con Gruden, ya que no estaba trabajando en la NFL cuando mandó el e-mail en 2011. Sin embargo, difícilmente salga indemne de esta situación. Ya ha hecho varias declaraciones a distintos medios, e incluso se ha comunicado con Chris Mortensen, de ESPN, para dar más detalles, incluso acerca del lenguaje provocador que usó al hablar del comisionado de la NFL.

“No estaba bien de la cabeza en ese momento (2011) y también me referí a Roger Goodell como un (palabrota) en uno de esos e-mails”, Gruden le dijo a ESPN. “Gracias al lockout, no les permitieron a los jugadores y a los entrenadores hacer lo que aman. También se estaban reportando públicamente muchas cosas acerca de la seguridad del deporte que amo. Estaba trabajando con escuelas secundarias (en Tampa) durante esa época y había muchos padres que tenían miedo de dejar que sus hijos jugaran al fútbol americano. Eso no me cayó nada bien”.

Gruden siempre tuvo un vocabulario muy colorido, pero a mucha gente le cayó mal su comentario acerca de que los labios de Smith eran del tamaño de las ´llantas de Michelin´.

¿ Cómo ha reaccionado el equipo?

A fin de cuentas, los jugadores de los Raiders jugarán un rol clave acerca del futuro de Gruden. O lo apoyarán, o perderá el liderazgo del equipo por completo. Según Mortensen, el entrenador tiene a sus partidarios, pero hay opiniones muy distintas en el vestuario:

Las reacciones por los comentarios del e-mail de Gruden han sido de amplio espectro, tanto en el vestuario de los Raiders como en el resto de la liga, según fuentes. Algunos creen que Gruden debería sufrir las consecuencias, mientras que otros creen que debería ser perdonado, incluso por parte de un jugador negro que le dio un abrazo y le ofreció su ayuda, según algunas fuentes.

Los jugadores conocen a Gruden y a su personalidad igual que todo el mundo. Si lo apoyan, le ayudará mucho a reparar su imagen. Todavía es muy temprano y tendrá que hacer un gran esfuerzo para reparar su reputación.

Su situación laboral y posible sanción revelado por reportero

Si las cosas le salen mal a Gruden, los Raiders estarán en una situación complicada. Considerando que no estaba empleado por ningún equipo al momento de enviar el e-mail, que fue enviado de manera privada, le sería difícil al equipo poder despedirlo, según Mike Florio, del Pro Football Talk.

Quizás no tenga importancia ya que los Raiders no han considerado deshacerse del entrenador, según Jason La Canfora, del CBS Sports. El reportero también reveló que tipo de sanción podría recibir Gruden de la NFL:

Algunas fuentes dicen que los Raiders no hicieron ningún comentario que dé a entender que su trabajo está en peligro. Allen es un ex ejecutivo de los Raiders y los Buccaneers y ha trabajado junto con Gruden.

Algunas personas cercanas al comisionado Roger Goodell creen que, como mucho, tendrá que pagar una multa alta y tomar un curso de diversidad e inclusión. Es poco probable que sea suspendido, en base a varias circunstancias atenuantes. Pero también mencionaron que no hay demasiadas situaciones para comparar con esto, y que más evidencia podría derivar en una sanción más dura.

Como dijo La Canfora, está es una situación única para la NFL. Es posible que quieran poner a Gruden como ejemplo y que terminen sancionándolo duramente. También podrían darle una sanción menos. Es muy temprano todavía, pero parece que el entrenador no perderá su empleo hasta que la liga tome una decisión.

