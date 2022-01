Al goleador Erling Haaland le ha dicho a fans dónde irá a jugar: ¿Jugará en Barcelona o Madrid?

El Barcelona sigue vinculado a un posible fichaje por la máquina de goles del Borussia Dortmund, Erling Haaland, a pesar de los continuos problemas económicos del club, y el noruego ha ofrecido una tentadora actualización sobre sus planes futuros.

Haaland se encuentra actualmente en Marbella, España y la afición le preguntó dónde jugará a continuación, según informó Tomás Roncero en Diario AS. “Jugaré aquí, en España”, dijo con comentarios que probablemente alimenten los rumores de un traslado al Barcelona o al Real Madrid.

El representante del delantero, Mino Raiola, ya ha insinuado que Haaland dejará el Borussia Dortmund al final de la temporada. Le dijo a Sport1 que hay una “gran posibilidad” de que Haaland se mude en el verano de 2022 y nombró al Barça, Real Madrid, Bayern Munich y Manchester City como posibles destinos.

El joven de 21 años está bajo contrato con el Dortmund hasta 2024 pero tiene una cláusula de rescisión que le permite marcharse en verano de 2022 por apenas 75 millones de euros, según informa Marca.

¡Sigue la página del FC Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Laporta obsesionado con fichar a Haaland

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, está “obsesionado” con la idea de llevar a Haaland al Camp Nou y también quiere que el internacional noruego no se dirija al Real Madrid, según ha informado Marca.

El director del club “está haciendo todo lo posible para evitar” el fichaje de Haaland por parte del equipo merengue y ya se ha reunido con Raiola para discutir la posibilidad de contratar al joven de 21 años en verano.

Real Madrid ‘puede fichar a Haaland y Mbappe’

Los temores de Laporta pueden estar justificados ya que el Real Madrid cree que puede fichar tanto a Haaland como a Mbappé, según informa ESPN. Mbappé se mudaría como agente libre, mientras que Los Blancos también creen que pueden aprovechar los problemas financieros del Barça y hacer un trato por Haaland también.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ya ha afirmado que Los Blancos tienen las finanzas disponibles para conseguir a ambos jugadores, según informó Football España.

“Han vendido más de 200 millones de euros en jugadores. Tienen dinero en el banco para fichar a Mbappé y Haaland juntos ”, dijo. “No han perdido dinero y además han vendido activos. Lo que no es comprensible es que un club que pierde 400 millones de euros, tiene 500 millones de exceso de salario y puede rechazar ofertas como la de Mbappé. Es una falla en las reglas de control de Francia, lo que ahora ha dañado el mercado europeo ”.

No hay duda de que Haaland y Mbappé ya son dos de los jugadores más cotizados del fútbol mundial por sus hazañas goleadoras con Dortmund y PSG. No sería una gran sorpresa ver a la pareja ejercer su oficio en la máxima categoría de España la próxima temporada, pero no está claro si serán compañeros de equipo o rivales.

LEER MÁS: El representante de Sergiño Dest le envía advertencia al Barcelona: ¿Se va?