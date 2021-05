Falleció el ex piloto de la NASCAR Eric McClure a los 42 años

El mundo de la NASCAR está de luto por la muerte del ex piloto y propietario del equipo Eric McClure. Su familia emitió un comunicado este domingo informando de su fallecimiento durante este 2 de mayo a la edad de 42 años. No proporcionaron la causa de su muerte, pero la Oficina del Sheriff del condado de Washington (Virginia) dijo que su cuerpo será sometido a una autopsia.

We are saddened to learn of the passing of former driver and owner Eric McClure. NASCAR extends its deepest condolences to Eric’s family and friends. pic.twitter.com/378S81SPx2 — NASCAR (@NASCAR) May 2, 2021

“La familia de Eric Wayne McClure, ex piloto de NASCAR, anuncia con gran pesar su fallecimiento el domingo 2 de mayo de 2021”, dijo en un comunicado, según Bob Pockrass de Fox Sports. “Quisieran agradecer a todos por sus oraciones y apoyo durante este momento tan difícil”.

Former @NASCAR driver and team owner Eric McClure has passed away, aged 42, according to a statement from the sanctioning body. pic.twitter.com/KOFuLcUg62 — Adam Stern (@A_S12) May 2, 2021

“Nos entristece saber del fallecimiento del ex piloto y propietario Eric McClure. NASCAR extiende su más sentido pésame a la familia y amigos de Eric”, dijo el organismo sancionador de las carreras en un comunicado.

McClure fue un pilar en la Serie Xfinity a lo largo de su carrera.

El último piloto corrió en su primera carrera de la Serie Xfinity en 2003 cuando era la Busch Grand National Series. Compitió en Rockingham mientras conducía para Morgan-McClure Motorsports. También hizo dos largadas en la Serie de la Copa para el equipo en 2004 y 2006. Su tercera largada en la Copa, una carrera de 2005 en Las Vegas, fue con Raabe Racing Enterprises.

En lugar de centrarse en la Serie de la Copa, McClure forjó una carrera en la Serie Xfinity, haciendo 288 apariciones en el transcurso de sus 10 años de carrera. Logró un top 10 en 2013, terminando octavo en la carrera inaugural de la temporada en el Daytona International Speedway. Trabajó principalmente con los patrocinadores Hefty y Reynolds Wrap.

McClure condujo para varios equipos durante su carrera en la Serie Xfinity. La lista incluye JD Motorsports, TriStar Racing, Front Row Motorsports y Team Rensi Motorsports. McClure hizo su última salida en la Serie Xfinity para JDM, terminando 30º en la carrera inaugural de la temporada 2016 en el Daytona International Speedway.

Después de su última carrera, McClure habló sobre una serie de conmociones cerebrales que sufrió durante su carrera. Reveló que los incidentes lo habían “cambiado como persona” y lo habían vuelto olvidadizo. También le dijo al Bristol Herald-Courier que un accidente de una carrera de Talladega en 2012 todavía lo perseguía años después.

“Ese fue el que me cambió físicamente y de otras formas”, dijo McClure al medio. “No recuerdo el impacto, pero sí recuerdo momentos antes y después, como subir al helicóptero”. Continuó y explicó que sufrió depresión y olvido después del accidente. “Yo era una persona que no conocía. Tenía una sensación de frustración e impotencia”.

McClure siguió los pasos de su familia después de que terminó su carrera como piloto.

We are saddened to hear of the passing of Eric McClure. Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/NlqMDXs5i0 — Toyota Racing (@ToyotaRacing) May 2, 2021

En julio de 2015, McClure anunció que estaba formando un equipo a tiempo parcial. Se asoció con el piloto de NASCAR Xfinity Series, Hal Martin, y los propietarios del equipo de carreras Abingdon, Charlie y Don Henderson, para crear un equipo de dos pilotos que competiría en la K&N East Series.

“Disfruto del desafío de competir”, dijo McClure durante una conferencia de prensa, según el Times-News. “Creo que eso es vital para la forma en que estoy orientado, y sentí que la propiedad era el siguiente paso lógico. Pero solo es gratificante si disfruta de las personas con las que trabaja. Queremos gente de alta calidad aquí”.

El equipo, Martin-McClure Racing, presentó al corredor de pista corta de Knoxville, Chad Finchum, en un Toyota patrocinado por Reynolds Wrap, y al veterano de la serie Abingdon Truck, Caleb Holman, en un Toyota patrocinado por Food Country. Finchum compitió en siete carreras de K&N East entre 2015-17, ganando una y terminando entre los cinco primeros en otra. El piloto de la Serie Xfinity Austin Cindric reemplazó a Finchum en el Toyota No. 39 durante dos carreras en 2016, ganando ambas.

