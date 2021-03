Eric García admite que “sería un placer jugar junto a Leo Messi”

Uno de los fichajes que tiene en mente el FC Barcelona, es Eric García, quien ha admitido que sería “especial” jugar con Lionel Messi, declaraciones que se han producido en medio de especulaciones de que volverá a jugar en el Camp Nou este verano cuando expire su contrato con el Manchester City.

Eric García se encuentra actualmente en servicio internacional con la selección de España y habló sobre su futuro en una conferencia de prensa, según informó Mundo Deportivo. “Sería especial jugar con Leo Messi”, dijo. “Todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y lo que hace semana tras semana es increíble”.

El joven de 20 años insistió en que aún no había tenido ningún tipo de contacto con el nuevo presidente del club, Joan Laporta, pero agregó que aún mantiene la mira en su ex equipo. Explicó: “Sigo los partidos del Barça, como los de otras ligas, y es cierto que el Barça está pasando por un buen momento y el entrenador está demostrando confianza en los jóvenes”.

