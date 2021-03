Equipo mexicano se convierte el primero en destituir a su técnico ¿quien fue?

A comparación de otras temproada, este torneo ha sido relativamente tranquilo en lo que se refiere a cambios de banquillo. Pero todo indica que eso está a punto de cambiar. De manera impresionante,Luis Fernando Tena se convirtió en el primer técnico cesado de su puesto en lo que lleva el Torneo Guard1anes 2021. No es impresionante por el técnico, sino lo que se demoró para ver a un equipo tomar este tipo de decisión.



El equipo de Bravos llevaba cinco fechas sin ganar y apenas ha ganado dos partidos en lo que va de esta campaña, sin embargo no son el peor equipo del fútbol mexicano en la actualidad. Pero las cosas ya parecían ir por ese rumbo después de ser goleados por Rayados el 3 de marzo por 6-1 en su propio patio. Durante esta temporada el equipo fronterizo ha sido la defensa más vulnerada en la Liga MX con 20 anotaciones en 10 partidos disputados.



Pero eso no fue suficiente para la dirigencia para tomar medidas y querer cambiar de rumbo. Bravos confirmó la destitución de Luis Fernando Tena por sus redes sociales. Durante su paso por el club, “El Flaco” solamente acumuló nueve de 30 puntos disponibles y los ha complicado en la tabla para entrar a la liguilla.





🚨COMUNICADO OFICIAL 🚨



Agradecemos el trabajo y dedicación mostrado por Luis Fernando y su cuerpo técnico al frente de Bravos, les

deseamos éxito en sus futuros proyectos.#JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/Bo7qbeKvMw — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 15, 2021





“Agradecemos el trabajo y dedicación mostrado por Luis Fernando y su cuerpo técnico al frente de Bravos, les



deseamos éxito en sus futuros proyectos,” decía el comunicado.



El extécnico de Chivas llegó al equipo norteño para reemplazar a Gabriel Caballero, quien fue despedido al final del ultimo torneo al no alcanzar la liguilla. Esto fue a poco tiempo de haber sido despedido de su puesto la temporada pasada del Rebaño Sagrado.





Sigue en la pelea… pero no será fácil

Con todos los problemas que enfrenta Bravos, pueden llegar a encontrarse se mantienen en puestos que pueden pelear la liguilla. Con un partido en mano están en el decimosexto lugar con nueve puntos, a tres unidades del último cupo de postermporada que en este momento le pertenece a Tigres.



La próxima fecha puede ser vital para Bravos ya que enfrentan al equipo que actualmente se encuentra en el sótano de la tabla, Necaxa.

Después el camino se le complica cuando se enfrente a actual líder del torneo en Cruz Azul. Este partido será seguido de enfrentamientos claves ante Atlético San Luis, Tigres, León, Querétaro y Toluca.

Esto será un camino muy complicado que necesitará al menos cuatro de seis victorias para asegurarse de poder estar entre los equipos clasificados a la liguilla. Lo que lo hace más complicado es que su presente ofensivo lo tiene como uno de los peores en este torneo con solamente ocho anotaciones.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?