El particular método de entrenamiento de Memphis Depay bajo el agua [VER]

El nuevo fichaje del FC Barcelona, Memphis Depay, aún no ha vuelto a los entrenamientos de pretemporada con los catalanes, tras sus hazañas en la Euro 2020 con la Selección de Holanda, pero está trabajando duro mientras está de vacaciones.

El delantero holandés ha demostrado cómo se ha estado ejercitando con un estilo inusual, por medio de las redes sociales. Depay ha estado entrenando bajo el agua con su propio balón de fútbol con la marca del Barcelona.

El jugador de 27 años se convirtió en junio en el cuarto fichaje de verano del Barça cuando el club confirmó que había aceptado firmar un contrato hasta el final de la temporada 2022-23. Se prevé que el entrenador Ronald Koeman comience la temporada con Depay, Lionel Messi y Sergio Agüero como su primera opción de ataque.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Memphis aceptó un recorte salarial para unirse al Barcelona

Los problemas económicos del Barça han sido bien documentados este verano y los catalanes han incorporado a tres agentes libres: Depay, Agüero y el defensa Eric García. Según los informes, Depay también recibió un recorte salarial del 30% de los términos iniciales que acordó, según Rubén Uria y Adria Soldevila de Goal.

Inicialmente, se le ofreció a Depay 7 millones de euros al año y el acuerdo también incluía una “serie de variables relacionadas con el rendimiento del jugador”. Sin embargo, el club tuvo que modificar la oferta y “no pudo ofrecer más de 5 millones de euros” debido al tope salarial de La Liga.

El delantero holandés ha dejado claro que quería mudarse al Barcelona para jugar en el equipo de Ronald Koeman. Dijo a los periodistas en junio: “Todo el mundo sabe que he estado vinculado al Barcelona durante mucho tiempo y que quiero jugar con Ronald Koeman”.

Depay defiende el hechizo del Man Utd

Depay se dirige a Barcelona después de haber estado en clubes como Lyon, Manchester United y PSV Eindhoven. El delantero ha defendido recientemente su hechizo en Old Trafford, donde no logró impresionar con el entonces entrenador Louis van Gaal en un documental, según informó The Mirror.

“Dicen que en Manchester fracasé. Pero vámonos, hombre. Conduzco un Rolls Royce, esta es mi vida. No me dieron nada, me lo he ganado todo con los dos pies. No soy bueno, no soy malo. No olvides comprobar mi pasado, comprobar mis cicatrices”, dijo. “Soy un león, soy un rey. Llevo la moda en la sangre y solo grandes sueños. No me importa lo que la gente piense de mí. Es mi vida y si soy la oveja negra, así es. De todos modos hago lo que quiero”.

Depay se mudó al Lyon francés en 2017 y fue un éxito, anotando 76 veces en 178 apariciones para el club de la Ligue 1 en cuatro temporadas y media. El delantero anotó 22 goles la temporada pasada y produjo 12 asistencias cuando el equipo terminó en cuarto lugar en la tabla de la Ligue 1.

El holandés también se convirtió en un jugador clave para Holanda durante ese tiempo y prosperó cuando Koeman estaba a cargo de la selección nacional, anotando 11 goles y produciendo 11 asistencias en 18 partidos con el entrenador holandés.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Crédito Tributario por Hijos: lo más importante que debes saber