Entrenadores de los Bucs con diferencias sobre Tom Brady: ¿Qué le pasará?

El coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, Byron Leftwich, expresó ideas muy distintas acerca de la ofensiva de las del entrenador Bruce Arians el martes.

Al menos hasta que el balón entró en juego. Arians pidió movimiento antes del centro en un entrenamiento de la semana pasada. Leftwich aseguró que no están practicando nada de movimientos”, según Pewter Report.

We are getting it from head coach Bruce Arians, who said this 5 days ago after practice: pic.twitter.com/VzLl16Ghue — PewterReport (@PewterReport) August 17, 2021

Antes del primer partido de pretemporada de los Bucs el 14 de agosto, Arians no solo hizo hincapié que quiere movimientos antes del centro, sino que también dijo que el mariscal de campo Tom Brady y la ofensiva no hicieron eso la temporada pasada. Brady solo tuvo cinco meses para adaptarse, entre la firma del contrato como agente libre en una offseason golpeada por el Covid-19 y el comienzo de la temporada regular. Los equipos tampoco jugaron partidos de pretemporada.

“Es cierto, no hubiésemos incluido todos esos cambios, movimientos, y todas esas cosas que estamos practicando hoy en día”, dijo Arians el 12 de agosto. “No hubiese podido aprenderlos y nosotros tampoco. Es muy distinto poder tener la posibilidad para practicar estas cosas a lo que fue el año pasado.

Byron Leftwich no ha cambiado de idea

Este martes Leftwich afirmó que el esquema ofensivo es el mismo del año pasado.

“Estamos haciendo lo mismo -la ofensiva está basada en el mariscal de campo, y siempre he pensado así desde que empecé a entrenar”, dijo Leftwich. “Siempre ha sido así. Admito que nos tomó bastante tiempo -no tuvimos la oportunidad de entrenar, así que intentábamos resolver las cosas durante los partidos.





Play



Byron Leftwich on Bucs Run Game, Year Two With Rob Gronkowski | Press Conference Offensive coordinator Byron Leftwich spoke to the media on Tuesday following training camp practice. #TampaBayBuccaneers #Bucs #NFL Subscribe to the Tampa Bay Buccaneers YT Channel: goo.gl/AeDQ135 For more Bucs action: buccaneers.com/ Get the App (App Store): apple.co/2JbjHR8 Get the App (Google Play): play.google.com/store/apps/details?id=com.yinzcam.nfl.buccaneers Buy tickets: buccaneers.com/tickets/ Like us on Facebook: facebook.com/tampabaybuccaneers/ Follow us on Twitter:… 2021-08-17T16:40:03Z

“Pero no estamos practicando movimientos. No sé de donde sacan ustedes estas cosas -ponemos a nuestro mariscal de campo en la mejor posición posible para que siempre tenga éxito- y siempre hemos hecho las cosas así”, agregó.

Rick Stroud, de The Tampa Bay Times, notó que “los Bucs estuvieron más equilibrados durante la segunda parte de la temporada, aunque Leftwich sugiere que fueron más eficientes en el juego terrestre, lo que les dio muchas oportunidades.

“Creo que mejoramos el juego terrestre, porque si no podemos correr no tendremos tantas oportunidades -hay que tener equilibro”, dijo Leftwich. “A medida que el juego terrestre progresaba se vieron cosas que en general no funcionarían sin un juego terrestre eficiente. Así que eso fue lo que vieron, logramos mejorar las cosas jugadas que estábamos tratando de ejecutar.

Aquí es cuando los entrenadores se ponen de acuerdo

Leftwich y Arians están de acuerdo en que Brady es quien marca las jugadas dentro del campo de juego. “Arians remarcó el año pasado que es Brady quien marca las jugadas.

“Tom es quien decide las jugadas la mayoría de las veces o elige algunas del plan de juego antes de los partidos”, dijo Arians en noviembre 2020, según Jenna Laine, de ESPN.

Este martes Leftwich habló de cómo se enteró de lo que Brady quería hacer con la ofensiva la temporada pasada.

“Todos sabemos cuan bueno es Tom, pero no se puede marcarle jugadas a jugadores hasta que los conozcas -hay que conocerlos”, dijo Leftwich. “Me tomó tiempo conocerlo, entenderlo. Me costó entender qué era lo que quería hacer en la teoría y luego en la práctica. Son cosas muy distintas. Necesitábamos tiempo juntos. Había que practicar muchas jugadas. Creo que ahora nos entendemos.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Raiders generan controversia con medida polémica: ¿Qué anunciaron?

Esta es la versión original de Heavy.com por Matthew Davis