El entrenador de Miami envía un mensaje al exalero del Heat: ¿A quien le hablaba? 

Aunque no sea uno de los jugadores preferidos entre la afición de la NBA, el ex alero del Miami Heat, Jae Crowder, es el único jugador entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks que haya jugado en las finales de la NBA. Sin embargo, luego de la jugada de Crowder que le dio la victoria a los Suns en el segundo partido de la final de Conferencia del Oeste, quedó claro que se está haciendo notar.

En cuanto al Heat, no hay duda de que fue un error dejarlo ir luego de la temporada pasada. El juego inconsistente de Miami esta temporada culminó con una barrida en la primera ronda de los playoffs.

Mientras que los Suns se disputan el campeonato con los Bucks, el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, le envió un fuerte mensaje a su ex jugador en un e-mail enviado a The Ringer.

“Adoro a Jae y a su personalidad”, escribió Spoelstra. “Es un ganador. Es un competidor feroz, pero también es sincero y auténtico, y eso hace que sus compañeros quieran salir a batallar junto a él.

Crowder continúa rebosando la cultura de los Heat mientras juega para los Suns

Jugando nuevamente en las finales este año, Crowder sigue rebosando la cultura del Heat. No le interesa ser una estrella. Solo quiere ganar:

He sido todo tipo de jugador. He sido la estrella, he sido base, pivote, he jugado en todas las posiciones. No soy egoísta. No me interesan las cosas que quizás sí les interesan a otros jugadores. Solo quiero ganar, porque eso supera todo. Por eso entreno tan duro -para ganar y para ser el mejor. Creo que es lo que me motiva.

Crowder no solo llegó a un mejor equipo esta temporada, también está teniendo una de sus mejores temporadas. Durante los playoffs está encestando el 65.4% de sus tiros, 39.1% en tiros de tres puntos.

El Heat nunca pudieron reemplazar a Crowder

Crowder, quien fue crucial para los Heat en camino hacia las finales de la NBA dentro de la burbuja, quería firmar un contrato plurianual con Miami, pero el equipo solo le ofreció al alero de 30 años una temporada. Crowder terminó firmando con los Phoenix Suns por un valor de 29 millones de dólares por tres años.

Mientras que a Miami le costó tener un buen nivel tanto en ambos lados de la cancha sin Crowder, su estilo de juego agresivo es muy admirado por sus compañeros de los Suns.

Luego de la victoria dominante de 118-105 de Phoenix en el primer juego el martes pasado, Devin Booker lo elogió:

Todos entienden que él ya estado en esta situación”, dijo Booker. “Todo el equipo sabe que jugó en las finales el año pasado. Dependemos de su fortaleza. Siempre se comunica con nosotros y siempre es sincero. Cuando alguien holgazanea, Jae se los hace saber. Aunque suene agresivo, si no estás esforzándote, él te lo hará saber.

A pesar de que jugar dos series finales consecutivas es agotador, Crowder se mantiene entusiasmado. “Quiero ganar. Esa es mi motivación. Y eso es lo que les he estado diciendo a los muchachos”, dijo Crowder. “Estoy buscando esa sensación. Estoy buscando ese momento”.

