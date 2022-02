Joya del Palmeiras: ¿Quién es Endrick, el joven por el que se pelean en Europa?

El FC Barcelona es uno de los varios clubes que ya han sido vinculados con el movimiento de la sensación brasileña de 15 años Endrick, quien ha estado impresionando en el 2022 con sus actuaciones con el Palmeiras.

A Endrick ahora se le ha preguntado sobre los rumores que lo vinculan con un futuro movimiento al Camp Nou y admitió que los catalanes podrían ser una opción tentadora en una entrevista con Joaquim Piera en Diario Sport.

“Es un club por el que pasaron muchos jugadores que nos inspiran a los más jóvenes como Neymar Jr., Ronaldo, Rivaldo, Romario… y Ronaldinho”, dijo. “Todos los chicos que quieren jugar fuera piensan en el Barça por Neymar Jr., que es de nuestra generación. Si algún día llega el momento de marcharse, quizás el Barça pueda ser una opción”.

Endrick también explicó que siente que su estilo de juego se adaptaría a los gigantes catalanes y habló de su admiración por el equipo del Barça en 2015 que ganó el triplete con el entrenador Luis Enrique.

“Sí, puede que sea mi estilo, pero trato de encajar en todos: con un juego más agudo o tiki-taka”, añadió. “El Barça es un muy buen equipo. En 2015 ganó la Champions con Xavi e Iniesta y la MSN en ataque. Era un equipo espectacular, como pocas veces se ve”.

El periodista de fútbol Tim Vickery ha ofrecido una idea de lo que los fanáticos pueden esperar de Endrick.

🌎 @Tim_Vickery tells us about a 15-year-old Brazilian, Endrick, who is already attracting the attention of Europe's top clubs.

🇧🇷 "Unbelievable talent, amazing talent, he has just got a football brain, scoring striker's goals as well as glory ones." pic.twitter.com/vpEx4APPOY

— Betfred (@Betfred) January 31, 2022