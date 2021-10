Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Venezuela vs Brasil: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 7 de octubre se juega la fecha 11º de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. Y el partido entre la Selección de Venezuela y la Selección Brasil en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela​.

El partido comenzará a las 19:30 hora local de Venezuela y 20:30 hora de Brasil. Actualmente, Venezuela es décima en la tabla de clasificación, ocupando el último lugar con cuatro puntos, y tiene muy complicado obtener un boleto rumbo al mundial. Mientras que los brasileños están líderes de la tabla de posiciones, en el primer puesto con 24 puntos, y un pie y medio en Qatar 2022.

¿Cómo llegan Venezuela y Brasil?

Partido disparejo según la tabla de clasificaciones, aunque el mundo del fútbol nada esta escrito. Venezuela en condición de local buscará una gran hazaña por ganarle al líder, la Brasil de Tite y quedarse con tres valiosos y necesitados puntos en Caracas.

Actualmente la Selección de Venezuela de Leonardo González es última en la tabla de posiciones con 4 puntos en nueve partidos, producto de 1 victoria, 1 empate y 7 derrotas. Logrando anotar tan solo cinco goles en lo que va de Eliminatorias Mundialistas, encajando un total de 15 goles.

En la última triple fecha de eliminatorias, la ‘Vinotinto’ no pudo sumar ni un punto, ya que perdió ante Argentina, tres goles a uno, ante Perú 1-0 y finalmente ante Paraguay 2-1.

En rueda de prensa previa al partido, Wuilker Fariñez aseguró que “Estamos trabajando y luchando por tratar de seguir en competencia. Vamos a luchar hasta el final, vamos a seguir creciendo y creyendo en nosotros. Sabemos que Brasil es un equipo bastante fuerte y muy equilibrado. Para tratar de contrarrestar ese peso ofensivo que pueden tener; es el orden, la concentración, y cuando ellos cometen errores, nosotros saberlos aprovechar”, señaló Fariñez.

Para esta triple jornada no podrán contar con su goleador y referente Salomón Rondón, quien no dejará al Everton para evitar la cuarentena obligatoria en su regreso a Inglaterra. Ni con Josef Martínez, Jefferson Savarino, Mikel Villanueva, Yordan Osorio, Yangel Herrera y Wilker Ángel.

🎥 Parte de nuestro entrenamiento de hoy en el Olímpico de la UCV. #Eliminatorias #SomosVinotinto pic.twitter.com/iqfgGB4A2y — La Vinotinto (@SeleVinotinto) October 6, 2021

Por su parte, la Selección de Brasil, quien es líder en la tabla, llega en condición de visitante de la mano de una asombrosa plantilla, que no podrá contar con Neymar jugador del PSG, por acumulación de tarjetas, Richarlison por lesión, ni con Casemiro, por una fuerte infección dental. El capitán Casemiro, fue el último en darse de baja para los partidos ante Venezuela, Colombia y Uruguay.

“Imposibilitado de presentarse a la Selección Brasileña debido a un proceso infeccioso en la muela del juicio, el volante Casemiro fue desconvocado este martes. En su lugar, Tite convocó a Douglas Luiz, del Aston Villa”, indicó Efe.

Actualmente la ‘Canarinha’ es la mejor selección del continente con sus 8 victorias consecutivas que lo colocan en lo más alto con 24 puntos, marcando un total de 19 goles y recibiendo tan solo dos tantos.

Brasil viene de superar a Chile 1-0 y a Perú 2-0 y de no jugar contra Argentina por el escándalo sanitario que se produjo en el terreno de juego, siendo suspendido el encuentro.

AMANHÃ TEM! #SeleçãoBrasileira volta a campo para mais um compromisso das Eliminatórias da Copa. Vamos!! 🇧🇷 x 🇻🇪 | 07/10 – 20h30 #Eliminatórias Fotos: Lucas Figueiredo / CBF e Instagram da FVF pic.twitter.com/QGP9j48Hd4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 6, 2021

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Óscar González; Tomás Rincón, José Martínez; Yeferson Soteldo, Darwin Machís; Jan Hurtado y Fernando Aristeguieta. DT: Leonardo González

Posible alineación de la Selección de Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva; Guillerme Arana; Éverton Ribeiro, Fabinho, Gerson; Lucas Paquetá; Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa. DT: Tite.

