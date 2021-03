Nada trae más emoción a los hogares que disfrutar del mejor fútbol en familia. Es por eso que Telemundo Deportes, la sede exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFATM, da inicio a su Camino a Qatar 2022 con la más extensa cobertura en español que se haya visto de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFATM a partir de este miércoles. Durante la primera ronda, nueve partidos se transmitirán por streaming en vivo exclusivamente en Peacock Premium; y se transmitirán tres de manera simultánea, en vivo, por Universo, el sitio web de Telemundo Deportes y también a través de la aplicación.

“Estamos muy emocionados de iniciar nuestra cobertura Rumbo al Mundial esta semana, cuando 30 equipos de la CONCACAF se verán las caras en su primer chance para Qatar 2022”, dijo Ray Warren, presidente de Telemundo Deportes. “Ofreceremos a los aficionados una cobertura sin precedentes, sacando provecho de todas las plataformas. Cada partido en esta región es importante y nos emociona llevar la pasión de los equipos y jugadores desde el principio del proceso de clasificación, demostrando así nuestro compromiso y entusiasmo mientras nos preparamos para otra histórica Copa Mundial de la FIFA”.

VideoVideo related to empiezan las eliminatorias para la copa mundial de la fifa ¿cómo verlas? 2021-03-23T16:54:54-04:00

Los rostros encargados de las eliminatorias

El galardonado equipo de comentaristas de Telemundo Deportes para la Copa Mundial de la FIFATM estará al frente de la cobertura, incluyendo al narrador y comentarista ganador de seis premios Emmy, Andrés Cantor, junto a las exestrellas de la Selección Nacional de México, Carlos Hermosillo y Manuel Sol, y los expertos Copán Álvarez, Sammy Sadovnik y Eduardo Biscayart.

Continuando el compromiso de servir a los aficionados de deportes de habla hispana, Peacock Premium transmitirá de manera exclusiva nueve partidos de la primera ronda de las eliminatorias, comenzando el miércoles 24 de marzo, cuando Guatemala reciba a Cuba EN VIVO a las 8:00 p.m. (hora del Este). Entre los partidos más destacados de la cobertura del servicio de streaming se encuentran Puerto Rico vs. Trinidad y Tobago y Montserrat vs. El Salvador, en vivo el domingo 28 de marzo a las 5:00 p.m. y 6:00 p.m. (hora del Este), respectivamente. Peacock Premium también ofrecerá los partidos de ida y vuelta de Canadá, empezando el jueves cuando reciba a Bermudas a las 8:00 p.m. (hora del Este) y el domingo a las 4 p.m. (hora del Este) cuando se enfrente a Islas Caimán. Todos los partidos en Peacock serán producidos por Telemundo Deportes.

La cobertura de Universo empieza el jueves a las 7:50 p.m. (hora del Este) con una doble cartelera, comenzando con Panamá contra Barbados, seguido de El Salvador recibiendo a Granada comenzando con un programa previo al partido a las 10 p.m. (hora del Este). Estos partidos también podrán verse en TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes.

Para complementar la cobertura de los partidos, Telemundo Deportes producirá cinco especiales en VIVO previos a los partidos de Guatemala, El Salvador y Panamá que serán transmitidos por sus redes sociales, incluyendo Facebook, YouTube y Twitter. Las páginas de Telemundo Deportes en las redes sociales también ofrecerán videos con resúmenes y momentos destacados de los partidos, así como artículos editoriales, resultados en vivo y alertas en vivo de los 30 partidos. Durante la semana, los programas de televisión y digitales de Telemundo Deportes estarán ofreciendo las últimas noticias, actualizaciones y momentos destacados de las eliminatorias, incluyendo el programa digital semanal de deportes y entretenimiento TYM+ , y Zona Mixta, que se transmite por Telemundo los sábados y los domingos.

¿Cómo disfrutar de lo mejor de las eliminatorias de la CONCACAF?

Los espectadores pueden suscribirse a Peacock en peacocktv.com. Peacock está disponible en la plataforma Roku; en los dispositivos de Apple, incluyendo iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD; en la plataformas y dispositivos de Google, incluyendo Android™, dispositivos Android TV™, Chromecast y dispositivos integrados con Chromecast; en la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One S y Xbox One X; en los PlayStation4 y PlayStation 4 Pro de Sony; y en los televisores VIZIO SmartCast™ y LG Smart TV. Los clientes elegibles de Xfinity X1 y Flex de Comcast, así como los clientes elegibles de Cox Contour, disfrutan de Peacock Premium incluido en su servicio sin costo adicional.

Las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022TM regresarán en junio, para la conclusión de la primera ronda y con la segunda ronda completa, cuando los seis ganadores de grupos se enfrenten en tres partidos de ida y vuelta, emparejados de manera aleatoria. Los ganadores pasarán a la tercera y última ronda que se jugará entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. En la ronda final de las eliminatorias participarán México y EE.UU., que forman parte de las cinco mejores selecciones de la CONCACAF según la clasificación de la FIFA. Los tres primeros equipos se clasifican para el Mundial, y el cuarto clasificado avanza a los repechajes entre las confederaciones.

CALENDARIO DE LAS ELIMINATORIAS DE LA CONCACAF PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA – RONDA 1