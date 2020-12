El nuevo emprendimiento de Jimmy Butler ¿de qué se trata?

Una de las historias más simpáticas de la burbuja de la NBA fue la de Jimmy Butler. Su personalidad atrevida que le ha ayudado a llegar a lo más alto del baloncesto, ya lo tiene explorando algo que puede ser importante para su futuro ya cuando considere un eventual retiro.

Se sabe que su esfuerzo y deseo de ganar fue uno de los propulsores para que el Miami Heat llegara a la final de la NBA esta temporada pasada, pero fue su miniemprendimiento el que cautivó a varios yq que en una entrevista, el estelar jugador de Miami dijo que no se podía encontrar un buen café dentro de la burbuja.

Por causa de esta situación, el oriundo de Houston decidió tomar la situación en sus propias manos.

Big Face Coffee ya comienza a tomar vuelo, desde vender café desde su habitación en Orlando a 20 dólares el vaso, Butler ya busca convertirse en uno de los protagonistas en la industria del café en uno de los mercados emergentes: el Sur de la Florida.

