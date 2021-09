Dwight Howard comparte opinión sobre Russell Westbrook: ¿Qué dijo?

Todos parecen tener una opinión sobre si Russell Westbrook encajará bien con Los Angeles Lakers desde que llegó al equipo. Es justo tener algún tipo de preocupación sobre cómo saldrán las cosas ya que el exMVP de la liga se unió al equipo de púrpura y oro, pero los Lakers han tomado la decisión y ya todo está hecho. Hay razones válidas por las cual hay gente ansiosa considerando que ninguna de las figuras del equipo son lanzadores de nivel de elite.

Sin embargo, no hay duda que los Lakers tienen una de las plantillas más talentosas en todas la NBA. Fanáticos van a estar un poco más preocupados, pero los fanáticos del equipo no parecen estar asustados. Dwight Howard es uno de los jugadores que no creen que será un problema.

“Creo que va a funcionar de manera genial,” dijo Howard sobre el emparejamiento de Westbrook con Davis y LeBron. “Ha jugado con superestrellas antes. Jugó con KD y James [Harden], jugó con Bradley Beal, ha jugado con varias superestrellas, asi que no creo que será un problema para él. Creo que a sido apreciado muy poco. Creo que todos nosotros hemos sido poco apreciados.”

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Las opiniones sobre Westbrook, en un momento, fuera muy altas, pero eso comenzó a cambiar. Esta listo para jugar en su cuarto equipo en cuatro temporadas y su bajo nivel de precisión es un gran tema. Howard cree que la gente tiene que apreciar al base.

“Creo que tener a alguien como Russ te va a ofrecer 15, 16, 20 puntos cada noche,” continuó. “te va a conseguir 12 rebotes, y te dará 10 asistencias además de darte 110 por ciento de esfuerzo todas las noches. ¿Cómo no puedes apreciar eso? Así que lo diré: ‘¡Te aprecio, Russ!’ Y no hemos jugado ni un partido en el mismo equipo todavía.”





Play



Intro Press Conference: Dwight Howard (8/6/21) Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2021-08-06T20:43:03Z

Howard habla sobre la plantilla

Si los Lakers hubiesen tenido este mismo equipo hace seis años atrás, seria la mayor colección de talento que se haya juntado en la NBA. Desafortunadamente, varias de estas esestrellas ya han pasado su mejor momento. Sin embargo, será un experiencia ver a todos estos jugadores en un mismo equipo y Howard lo sabe.

“Será una locura,” Howard le dijo a Matt Peralta de Lakers Nation. “Es algo difícil de imaginar, imagínate vernos a todos nosotros en el piso a la mismo vez. No en un Juego de Estrellas, ni en un equipo olímpico, ni un partido benéfico, pero durante una temporada, estaremos todos juntos. Creo quer será genial. Todos tenemos hambre, queremos ganar, queremos estar en el mejor estado físico posible, así que será genial esta temporada simplemente teniendo a todos entrenando juntos, siendo intensos y entendiendo que hay solamente una misión y eso es ganar el título.”

¿Pueden los Lakers callar a los escépticos?

Con todo los que se habla sobre la edad de los Lakers siendo un factor que puede perjudcar al equipo, se le agregó mucho gasolina a esa llama. El plantel esta lleno de jugadores que tiene mucha hambre de ganar el título esta temporada. Algunas de las preocpaciones sobre el equipo son legítimas, pero si se mantiene saludables serán un equipo bien difícil de derrotar.

Anthony Davis y LeBron James pueden seguir siendo el mejor duo de la NBA si regresar a su nivel previo tras una temporada decepcionante. Westbrook es un tercer jugador que puede ganar partidos cuando los otros dos no están en su mejor nivel. Los Lakers pueden callar a los escépticos esta temporada, pero todo dependerá en la salud del equipo al final de la temporada.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Lebron James casi hace llorar a Jake Paul: ¿Qué hizo?