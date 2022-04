Dueño de los Warriors apunta indirecta a dirigencia de los Lakers

El equipo de Los Angeles Lakers no son precisamente el equipo favorito de todos. El púrpura y dorado tiene un gran número de fanáticos, pero a los que están de la vereda de enfrente realmente les encanta odiarlos. Esta temporada les dio a los haters mucho de qué hablar.

Tras haberse encontrado entre los favoritos de la pretemporada para ganar el campeonato, los Lakers protagonizaron una temporada para el olvido que terminó con el equipo fuera de los playoffs. Un gran tema de conversación para el equipo en la temporada baja fue la edad de la lista. La edad promedio de Los Angeles de 30,0 es por lejos la más elevada de la NBA. Claramente, fue un error por parte de los Lakers apostar por veteranos mayores, ya que el equipo no pudo escapar de las lesiones.

Los Golden State Warriors fueron el sexto equipo más viejo de la NBA con una edad promedio de 27,7 años. Si bien tienen muchos veteranos mayores, la dirigencia ha hecho un buen trabajo al llenar la plantilla con jóvenes talentos también, algo que los Lakers no poseen en este momento. Los Warriors actualmente se encuentran en los playoffs y tienen una oportunidad real de ganar un campeonato. Los Lakers jugaron un papel importante en mantener a Golden State fuera de los playoffs la temporada pasada cuando LeBron James conectó un tiro ganador sobre Steph Curry durante el torneo play-in. Los equipos no tienen motivos para gustarse. El propietario de los Warriors, Joe Lacob, se refirió a los Lakers recientemente y habló de cómo decidieron construir su plantel.

“Hay un par de equipos, no voy a decir quiénes, hay algunos otros equipos que apostaron todo a jugadores mayores. Y los jugadores mayores se lesionan”, Lacob le dijo a Tim Kawakami de The Athletic. “Eso es lo que tienes que recordar. Supongamos que hubiéramos hecho un intercambio, intercambiado a todos nuestros jóvenes, por, no sé, el que quieras, y ese jugador se lesiona, queda fuera por un año. Siempre que tengas más de 30, 32, 35 años, esas personas se lesionan. Es un hecho.”

“Tener a un Jordan Poole surgiendo a los 22 y a un [Jonathan] Kuminga, quien obviamente es increíblemente talentoso, no ha jugado mucho hasta ahora en esta serie, pero creo que tendrá su papel… y [James] Wiseman regresa el próximo año, [Moses] Moody… Creo que estamos preparados para el futuro. Y, sin embargo, estamos muy bien en la actualidad también.”

Lacob tiene razón acerca de la construcción de la plantilla

En lo que a los propietarios de la NBA respecta, Lacob es sin duda uno de los más francos. Si bien sus comentarios podrían aumentar la rivalidad con los Lakers, señala un gran punto a tener en cuenta por el gerente general Rob Pelinka. No tiene nada de malo tener veteranos mayores en un equipo, pero también es importante tener mucho talento joven.

El futuro de los Lakers parece sombrío una vez que LeBron se retire. Los Warriors obviamente quieren que Curry juegue para siempre, pero deberían mantenerse competitivos aún cuando él se retire. No es ningún secreto que a LeBron le gusta jugar con veteranos, pero a veces esas piezas más jóvenes son necesarias para ganar un campeonato. Es posible que jugadores jóvenes como Alex Caruso y Kyle Kuzma no hayan cosechado grandes números durante su tiempo con los Lakers, pero el equipo no hubiese ganado el campeonato de 2020 sin sus contribuciones.

Puede que los Lakers tengan que depender de los veteranos nuevamente

Si bien suena genial que los Lakers comiencen a buscar jugadores jóvenes, las cosas no son tan simples. El equipo tiene una cantidad limitada de dinero con la que trabajar y va a ser mucho menos atractivo jugar para ellos después de esta temporada desastrosa. Desafortunadamente para Los Angeles, es posible que necesiten depender de jugadores mayores una vez más la próxima temporada.

Ahora, Pelinka debería ser más astuto respecto a la forma en que construye la plantilla. Los Lakers fueron poco inteligentes al creer que Trevor Ariza, de 36 años, iba a ser un jugador que cause impacto. El equipo debería mantener a muchachos jóvenes como Austin Reaves y Stanely Johnson mientras trata de encontrar algunas otras piezas de menor edad. Lo que los Lakers necesitan más que nada son jugadores jóvenes y atléticos que estén dispuestos a defender. Eso no siempre es fácil de encontrar a bajo precio, por lo que Pelinka deberá ser creativo esta temporada baja.

