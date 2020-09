El Barcelona confirmó los dorsales de Trincão, Pedri y Aleñá

El FC Barcelona confirmó este sábado cuales serían los dorsales que usarán en el primer equipo los jóvenes futbolistas, Francisco Trincão, Carles Aleñá y Pedri.

Trincão llegó este verano procedente del Braga portugués y vestirá la camiseta número 17. El delantero toma así el relevo de francés Antoine Griezmann, a quien se le ha concedido el número 7.

Su compañero, el recién llegado, Pedri, lucirá en el Camp Nou la próxima temporada el número 16, mientras que a Aleñá se le ha dado el número 6:

La decisión de concederle a Pedri un dorsal procedente del primer equipo sugiere que el joven de 17 años pasará la temporada con el FC Barcelona. El adolescente ha atraído el interés de varios clubes de toda Europa, pero ha asegurado que su prioridad es quedarse en el club catalán.

Sin embargo, Pedri se enfrenta a un verdadero reto por el poco tiempo que ha jugado en un equipo de alto nivel. El centrocampista ofensivo tendrá que competir con pesos pesados ​​como Philippe Coutinho, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati para ganarse un puesto en el once inicial de Ronald Koeman.

Koeman ya ha advertido a los jugadores más jóvenes que tiene el club que deben de tener una continuidad para crecer. Habló de la situación luego de la victoria 1-0 del Barça ante el Elche, en su último partido amistoso de pretemporada.

“Ayer hablé con Riqui Puig. Para mí, los jugadores jóvenes tienen que jugar. No pueden estar sin jugar. Esto va para Riqui, Aleña, Pedri… tienen que jugar. Le he dicho a Riqui que tiene un futuro aquí, pero que lo tiene complicado y que hay mucha competencia en su posición. Le he recomendado irse cedido. A los 20 años, los jóvenes deben de jugar, no pueden estar parados durante un tiempo”.