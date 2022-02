Los dirigentes de los Lakers advirtieron a LeBron y a AD: “Ustedes han generado esto”

Hace menos de dos años, parecía que los Los Angeles Lakers estaban a punto de generar la nueva dinastía de la NBA. Lebron James y Anthony Davis formaron el mejor dúo de la liga y ganaron un Campeonato en el 2020. La temporada 2020-21 comenzó de gran manera. El equipo tenía un registro de 21-6 durante los primeros 27 partidos y parecían ser los favoritos. Al menos así fue hasta que empezaron las lesiones.

Davis y LeBron se perdieron grandes partes de la temporada pasada, pero pudieron recuperarse a tiempo para los playoffs. En la primera ronda, los Lakers lideraban la serie frente a los Phoenix Suns por 2-1 pero terminaron perdieron los siguientes tres partidos luego de la nueva lesión de Davis.

Nada le ha salido bien a los Lakers desde aquella lesión de Davis. El equipo decidió traspasar a sus últimos recursos para poder sumar a Russell Westbrook, quien ha sido un desastre absoluto. El ex MVP de la liga no encaja con el resto del equipo y eso ha quedado muy claro. Incluso, los Lakers tuvieron que considerar traspasar a Westbrook antes de la fecha límite de traspasos y casi lo hacen. Sin embargo, los dueños del equipo tuvieron que meterse.

Según Ramona Shelbourne, de ESPN, los Lakers decidieron no ceder ninguno de sus recursos en la fecha límite porque los directivos están culpando a sus estrellas por cómo fue armada la plantilla.

“Yo interpreté que los directivos de los Lakers, incluyendo los dueños, o sea que desde los dueños para abajo decidieron que “ustedes se metieron en este lío, esto es lo que han generado”. LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard -todos serán miembros del Salón de la Fama- ustedes eligieron esta plantilla, arreglen las cosas. No vamos a hipotecar el futuro del equipo cediendo selecciones de Draft ni tampoco pagando impuestos a la riqueza solo porque el equipo no esté funcionando. Arreglen esta situación”, Shelbourne dijo en el podcast The Hoop Collective.

¿Para qué alienar LeBron?

Esta es una estrategia audaz de parte de los directivos de los Lakers. No es un secreto que LeBron y Davis fueron grandes responsables por el traspaso de Westbrook. Tenían una amistad de muchos años con el nueve veces All-Star y quizás pensaron que tener a una tercera estrella les gustaría un poco de presión. En retrospectiva, fue un gran error.

Sin embargo, armar una plantilla no es el trabajo de LeBron. Por supuesto, su opinión es valiosa, pero la mayoría de los analistas de la NBA sabían que Westbrook no iba a encajar en el equipo. Si el vicepresidente de operaciones deportivas, Ron Pelinka, no pudo explicarle eso a LeBron, entonces es posible que no sea apto para su puesto. Lo peor que pueden hacer los Lakers en este momento es alienar a LeBron. Es el único motivo por el cual los Lakers son relevantes de nuevo luego de haberse perdido los playoffs por cinco años antes de que se uniera al equipo. Además, está muy involucrado con Klutch Sports y Rich Paul, que está representando a la mayoría de las estrellas de la NBA.

La dirigencia de los Lakers es un desastre

A esta altura, es difícil saber quién es el que está tomando las decisiones en los Lakers. ¿Será Jeannie Buss o Linda Rambis, o Kurt Rambis, o Pelinka, o incluso Magic Johnson? En realidad, posiblemente sea una versión descuidada de los cinco. La dirigencia de los Lakers ya era un desastre antes de la llegada de Lebron y ha quedado claro que lo sigue siendo.

El equipo fue salvado por la superestrella y ahora están tratando de ponerlo en su lugar. Esa es una estrategia desastrosa que podría dañar a la franquicia por mucho tiempo. Ganar puede curar muchas cosas, pero los Lakers no tienen una buena plantilla. Las cosas se podrían complicar aún más en la offseason si el equipo no se clasifica a los playoffs o si son eliminados rápidamente.