Diego Forlán habló sobre el error del Barcelona con Luis Suárez ¿qué dijo?

Diego Forlán tuvo mucho que decir sobre el presente de su excompañero con la Selección Uruguaya, Luis Suárez . Forlán fue uno de los primeros en darle la bienvenida a Madrid al salteño después de llegar tras una salida sin gloria y con mucha pena.

Este habló Al hablar del error que cometió el Barcelona con Suárez, como se remarca diariamente en la prensa, dijo: “habría que preguntar por qué se tomó la decisión.es uno de los jugadores que marca la diferencia”. Remarcó que “hay jugadores que se han ganado estar un escalón por encima y es lógico”.

El extécnico de Peñarol y goleador del Atlético de Madrid fue muy evidente al insinuar que Barcelona se equivocó en dejar a “El Pistolero” libre, señaló, además, que el salteño “tiene mucho gol”.

“Lo ha tenido siempre. Está cómodo y tomó buena decisión,” admitió Forlán. Suárez se encuentra en la cima de la tabla de goleadores en La Liga y ha sido parte integral de la campaña del Atlético de Madrid que los tiene perfilados como posibles campeones por primera vez en siete años.

Al profundizar sobre este aspecto, en el programa El Larguero, el exfutbolista opinó que Real Madrid podría cometer el mismo error si no le renovara el contrato a Sergio Ramos.

“Sería una lástima que un jugador con su trayectoria se tuviera que ir a otro lado y terminar en otro lado. Está en condiciones y marca la diferencia. Defensivamente es fuerte y tiene su presencia. El error que cometió el Barcelona con Suárez lo está cometiendo el Real Madrid con Ramos“.

Forlán también habló del presente de Cavani

Forlán también destacó la capacidad goleadora que tiene Edinson Cavani. El uruguayo pasa por un buen momento siendo una opción goleadora para Manchester United que pelea por la cima de la Premier. Este en un momento fue un jugador que se hubiese acoplado al conjunto colchonero de Diego Simeone al lado de Suárez.

“Le gusta tener espacios y al estilo del Atlético se hubiera adaptado bien. Suárez y Cavani son diferentes. Individualmente se hubieran adaptado muy bien porque el estilo es similar al que juega Uruguay”.

“Cachavacha finalizó con un mensaje positivo para el futuro de la selección uruguaya en cuanto al recambio de los delanteros. “Hubo un momento en el que no se veía relevo en la delantera. Ahora, con los casos de Darwin Núñez y Brian Rodríguez, se ven buenas posibilidades de seguir creciendo”.

Suárez y Cavani seguirán siendo las principales cartas goleadoras para la selección de Oscar Washington Tabárez ya que se prepara para los partidos de eliminatoria ante Argentina y Bolivia en el mes de marzo.

