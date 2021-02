Murió Dianne Durham: ¿Cómo murió la famosa gimnasta?

Dianne Durham, quien fue la primera mujer negra en ser campeona nacional de USA Gymnastics, murió en Chicago, Illinois, a la edad de 52 años, según informó USA Gymnastics.

Durham murió el 4 de febrero en Chicago, luego de una “breve enfermedad” que no fue revelada, y su esposo también confirmó su muerte, según NBC Chicago.

“Creo que entre ella y Mary Lou Retton, sintieron que introdujeron más una gimnasia de poder”, dijo el esposo de Durham, Tom Drahozal, a NBC Chicago. “Dianne también fue una pionera de las gimnastas negras… Abrió el camino para otras”.

