Derek Carr y Josh Jacobs opinan acerca de Jon Gruden: ¿Qué dijeron?

Una mala semana para Jon Gruden se puso aún peor luego de que Las Vegas Raiders perdieran el domingo 10 de octubre frente a los Chicago Bears por 20-9. El ahora ex entrenador se encontró en medio de una gran controversia luego de que se filtró un e-mail de 2011 en el cual decía que el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, “tiene labios del tamaño de las llantas de Michelin”, reportó el The Wall Street Journal el 8 de octubre. Los Raiders jugaron muy duro frente a los Bears, pero estuvieron muy desordenados.

El corredor Josh Jacobs insistió en que el pobre desempeño no tuvo nada que ver con el controvertido e-mail.

“No creo que haya tenido nada que ver con eso (el e-mail de Gruden)”, Jacobs dijo luego de la derrota. “Creo que fue por como comenzamos el partido -en las últimas semanas quisimos comenzar los partidos de manera categórica. Intentamos salir a jugar con mucho ímpetu y tratar de buscar ventaja desde el comienzo, pero no terminamos haciendo eso hoy”.

El 11 de octubre se publicaron más comentarios controversiales de e-mails de Gruden que fueron publicados por el The New York Times. Ese mismo día, Gruden anunció que renunciaba.

Los comentarios de los e-mails de 2011 se dieron a conocer como parte de una investigación de la cultura laboral del Washington Football Team que concluyó en julio 2021. Ejecutivos de la NFL descubrieron los e-mails de Gruden durante la investigación y se los entregaron a los Raiders, reportó el medio.

Previo al anuncio de la renuncia de Gruden, Jacobs había dejado en claro que confiaba en su entrenador.

“He estado jugado bajo su mando por tres años y nunca me he sentido incómodo con él”, dijo Jacobs. “Nunca me ha hecho sentir incómodo. A fin de cuentas, dijo lo que dijo. Pero confío plenamente en él.

“Fue hace diez años. La gente cambia”.

Sin duda que estas palabras ayudarán a Gruden. Es uno de los jugadores jóvenes más respetados del equipo y sus palabras valen.

El e-mail “impactó” a Derek Carr

No ha habido nada más acerca de Gruden durante su carrera que hubiese sugerido que es racista. El e-mail es muy preocupante para mucha gente y él se ha disculpado por lo que dijo. El mariscal de campo, Derek Carr, dijo que nunca se hubiese imaginado nada de esto.

“Como equipo, dijimos ´claro, entrenador, fue hace diez años. Lo apreciamos. Estamos con usted´”, dijo Carr el domingo. “Estamos tratando de apoyar al entrenador… Me impactó mucho (el e-mail). Nunca se ha mostrado de esa manera.

Carr es el líder del equipo, por lo cual su confianza podría haber ayudado mucho a que Gruden recuperara su credibilidad.

Denzel Perryman ya ha pasado de página

Gruden tuvo suerte de poder adelantarse a esta situación al hablar con su equipo antes de que se publicara el e-mail. El apoyador Denzel Perryman ha estado poco tiempo con el equipo así que seguramente no ha formado un vínculo con Gruden todavía. Sin embargo, no pareció sentirse ofendido por lo dicho por el entrenador en 2011.

“[Gruden] habló acerca del tema con nosotros y nada más”, Perryman dijo el domingo. “Me olvidé del tema ni bien salimos de la sala de reuniones. No estaba enfocado en eso… Ni lo estoy ahora. No sé hace cuántos años fue, no me interesa para nada”.

