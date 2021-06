Carl Nassib, primer jugador gay de la NFL: ¿Qué otros deportistas salieron del clóset?

El pasado 21 de junio Carl Nassib marcó un antes y un después en la historia de la NFL, al convertirse en el primer jugador en declararse gay dentro del fútbol americano estadounidense. Su anuncio provocó una revolución en las redes sociales, donde distintos usuarios volcaron sus comentarios a favor y en contra de la decisión del ala defensiva de 28 años.

Sin embargo, el jugador de los Raiders de Las Vegas no fue el primer deportista en confesar públicamente su homosexualidad, y es una acertada oportunidad para repasar qué otros exponentes de distintas disciplinas han sido pioneros en esta materia.

1. Billie Jean King

El 1 de mayo de 1981 fue el día en el que Billie Jean King rompió con todos los estereotipos del deporte, al confesar las relaciones lésbicas que había mantenido con su por entonces peluquera Marilyn Barnett.

Billie Jean King, por entonces con 38 años y casada con Larry King durante 19 años, enfrentó a los periodistas acompañada por su marido y Dennis Waser, informaba el diario El País en su edición impresa del 2 de mayo de 1981.

Lamentablemente, a Billie le saldría muy caro su anuncio, debido a que numerosos patrocinadores decidieron sacar el auspicio a la talentosa jugadora y, en consecuencia, las pérdidas para ella fueron millonaria.

2. Orlando Cruz

En octubre de 2012 y a sus 31 años, Orlando Cruz se transformó en el primer boxeador vigente en comunicar abiertamente su homosexualidad.

“Siempre he sido y seguiré siendo un orgulloso puertorriqueño. Siempre he sido y seguiré siendo un orgulloso hombre gay”, aseguró Cruz en un comunicado publicado por aquellos días, según informa la cadena ESPN.

Antes del determinante triunfo que obtendría el 19 de julio de 2012 frente al mexicano Jorge Pazos, el cual le daría paso a su primer combate por el título del mundo, el puertorriqueño Cruz dialogó con The Associated Press y advirtió: “Me he preparado física y mentalmente para dar un paso tan importante, a sabiendas de que tendría pros y contras en este deporte tan machista”.

“Me he mantenido oculto muchos años, y no quería seguir así. Quiero que la gente me admire por el ser humano que soy. Quiero que los niños que se sientan intimidados por su sexualidad sepan que pueden ser quienes ellos deseen en la vida, incluyendo boxeador profesional. Que todo es posible y que lo que eres o a quien amas no debe ser un impedimento”, comentó en ese momento Cruz, quien en su etapa de amateur representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Sydney 2000.

3. Martina Navratilova

Poco tiempo después de la confesión de Billie Jean King, la por entonces también tenista Martina Navratilova aprovechó la repercusión que había ganado el anuncio de su colega estadounidense y admitió que era bisexual.

Navratilova, por entonces con tan solo 24 años, fue consultada por un reportero del New York Daily News acerca de su condición sexual y ella respondió que se identificaba con la bisexualidad.

Según un artículo publicado por la WTA en junio de esta año, en conmemoración del “Mes del Orgullo Gay”, Navratilova explicó que no se sentía cómoda al admitir públicamente que estaba en una relación con una mujer porque el WTA Tour podría perder su principal patrocinio con Avon, entre otros sponsors. Y ello, claramente, también podía conllevar perjuicios para su economía personal.

A raíz de que Navratilova estaba tramitando la ciudadanía estadounidense, inicialmente el Daily News optó por no publicar la nota. Sin embargo, cuando la tenista checoslovaca obtuvo el visado, el citado medio compartió la información bajo el título “Martina teme la llamada de Avon si habla”.

En 2014, muchos años después de su confesión, Navratilova se casó en Nueva York con la empresaria y exmodelo rusa Julia Lemigova. Y hoy en día siguen disfrutando de su genuino amor.

4. Megan Rapinoe

Megan Rapinoe, una de las históricas integrantes del seleccionado estadounidense de fútbol femenino, aparece entre los deportistas de mayor renombre que rompieron con las barreras y declararon ser homosexuales.

En julio de 2012, y durante una entrevista con la revista Out, Rapinoe reveló que es lesbiana. “Creo que estaban tratando de ser respetuosos y que mi trabajo es decir, ‘Soy gay’. Y lo soy. Para que conste: soy gay”, dijo en su momento Rapinoe, por ese entonces a pocos días de cumplir 26 años.

“Siento que los deportes en general siguen siendo homofóbicos, en el sentido de que no hay mucha gente fuera”, opinó la bicampeona del mundo con Estados Unidos (2015 y 2019).

5. Ian Thorpe

La innumerable cantidad de rumores acerca de la preferencia sexual del histórico nadador australiano Ian Thorpe terminaron en 2014, cuando el múltiple campeón mundial y olímpico confirmó lo que era un secreto a voces: que era gay.

“Thorpedo” comentó sobre su condición sexual durante un reportaje emitido el 13 de julio de 2014 por CHannel Ten, de Australia. “Desde hace mucho tiempo que pienso en ello… No soy heterosexual. Solo muy recientemente, en las últimas dos semanas, decidí hablar con mi familia”, señaló Thorpe, uno de los emblemas del deporte australiano.





Las declaraciones de Thorpe en la TV australiana son la antítesis de lo que publicó en su autobiografía, lanzada en 2012, donde dijo: “Yo no soy gay (..) me siento atraído por las mujeres, me encantan los niños y tengo la intención de crear una familia algún día”.

