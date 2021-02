Dembélé habla sobre como es jugar con Messi en el Barcelona

El delantero del Barcelona, ​​Ousmane Dembélé, ha concedido una rara entrevista en la que ha hablado de cómo es jugar con Lionel Messi en el Camp Nou.

El jugador de 23 años ha vuelto a estar en plena forma esta temporada y se ha convertido en un habitual en ataque junto a Messi y Antoine Griezmann. Dembélé habló con la UEFA sobre lo que siente como un “un honor” jugar junto a Messi, a quien considera el mejor futbolista de la historia, en una entrevista transmitida por Barca TV.

“Leo es un genio, todos lo conocemos, es un genio, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Me inspiró cuando era joven, me inspira ahora y, sinceramente, es un honor para mí jugar con él”, mencionó el futbolista.

“Como dije, estoy orgulloso y honrado. Siendo hincha del Barcelona desde niño, jugar junto al mejor jugador de la historia del club es extraordinario. Además de eso, siento que es fácil jugar con él. Siempre encuentra el pase correcto, intenta ponerte en la mejor posición. Es un jugador destacado. Solo habrá un jugador así en el fútbol”, agregó.

Dembélé hizo su aparición número 100 con el Barça el sábado por la noche cuando salió del banco en la victoria por 5-1 en La Liga del club sobre el Alavés. Messi marcó dos goles en el partido en una noche en la que hizo su participación número 505 en la liga con los gigantes catalanes, igualando a Xavi en la cima de la lista de partidos de todos los tiempos del club en La Liga.

Dembélé habla de problemas físicos

No hay duda de que Dembélé lo ha pasado mal en Barcelona desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en 2017. El delantero ha estado plagado de lesiones que lo han dejado fuera durante largos períodos.

El francés ha logrado volver a estar en plena forma en 2020-21 y jugar regularmente con los gigantes catalanes, haciendo 26 apariciones en lo que va de campaña, y también habló sobre cómo ha trabajado duro para superar sus problemas de lesiones.

“Físicamente creo que cuando vine aquí estaba muy frágil. Incluso cuando empecé profesionalmente en Stade Rennais y Borussia Dortmund, estaba muy frágil, pero he recorrido un largo camino aquí en el Barcelona con los preparadores físicos. Mi forma de entrenar, mi forma de prepararme para los partidos, todo ha cambiado”, dijo el jugador.

Dembélé también reveló que ha recibido muchos consejos sobre su estilo de juego. El joven es un regateador brillante de la pelota, bendecido con un ritmo y un equilibrio fenomenales, pero dice que ha aprendido cuándo correr con la pelota y cuándo elegir otra opción.

“Consejos sobre posiciones, especialmente, consejos sobre posicionamiento, cuándo atacar, cuándo calmar el juego, cuándo jugar un pase, son principalmente estas cosas. Me gusta regatear, me gusta avanzar solo cuando tengo el balón, así que a veces me dicen que me calme, que devuelva el balón, que espere a un compañero y que no intente siempre regatear a tres o cuatro jugadores”, mencionó.

La estrella del Barcelona ha marcado seis goles y contribuido con cuatro asistencias en lo que va de 2020-21.

Corbata Dembélé habla del PSG

El próximo partido de Barcelona y Dembélé es un choque de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain (PSG) en el Camp Nou. Los dos equipos se enfrentan en octavos de final en una eliminatoria que les traerá recuerdos de su épico encuentro en 2017.

El Barça se quedó sin ganadores por 6-5 en el global después de remontar una derrota por 4-0 en el partido de ida en París, con una remontada increíble en el partido de vuelta en el Camp Nou. Dembélé sabe que los campeones de la ‘Ligue 1’ volverán a ser una dura prueba.

“Habrá venganza en el aire debido a que los medios de comunicación intentan condimentar las cosas. Sin embargo, no hablamos de eso en la plantilla porque sabemos que será un partido complicado. Conocemos París, es el actual subcampeón de la Champions. Están entre los favoritos para ganar el trofeo”, dijo Dembele.

Dembélé ha estado en buena forma en la máxima competición europea con el Barcelona esta temporada. El francés lleva tres goles y dos asistencias en solo cuatro partidos, anotando en casa y fuera, contra el Ferencvaros, así como en la victoria por 2-0 sobre la Juventus en Turín.

