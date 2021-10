Dembéle y Agüero entrenaron con el grupo en Barcelona

El dúo de FC Barcelona Sergio Agüero y Ousmane Dembélé volvieron a entrenar el lunes por primera vez en esta temporada mientras continúan recuperándose de sus lesiones.

Los catalanes mostraron a ambos jugadores trabajando en el campo de entrenamiento de la Ciutat Esportiva mientras ambos se acercan a un regreso tan esperado a la acción con el primer equipo.

👋Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!

Both started training for part of the session with the rest of the squad today 🤩 pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 11, 2021