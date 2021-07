DeMar DeRozan publica tuit mientras surgen rumores sobre su futuro: ¿Llega a los Lakers?

Uo de los nombres frecuentmente ligados a Los Angeles Lakers durante esta temporada libre ha sido la de DeMar DeRozan. El orundo de Los Ángeles, está a punto de ser agente libre y no parece tener mucho interés en regresar a los San Antonio Spurs. El viernes, Brad Turner de Los Angeles Times publicó un informe indicando que DeRozan le gustaría regresar a casa y estaría dispuesto a aceptar menos dinero para jugar con los Lakers.

Obviamente ese informe tuvo un gran impacto online. DeRozan no se dirigió al respecto pero sí publicó un tuit de un chico mirando a una laptop.

👨🏽‍💻 — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) July 24, 2021

Es muy difícil saber qué quiere decir con este tuit. Quedó claro que se refería al informe de Turner. Sin embargo, este tuit no niega el informe. No es sorpresa que DeRozan le gustaría llegar a los Lakers. Creció siendo un gran fanático del equipo y es uno de los mejores jugadores que han salido de esa ciudad en las últimas dos décadas y está a punto de tener una temporada libre muy interesante.

¿Encaja DeRozan con los Lakers?

A primera vista, DeRozan parece encajar bien con los Lakers. De inmediato sería el tercer mejor anotador en el equipo. Además no parece estar perdiendo su nivel al promediar 21.6 puntos la temporada pasada. Los Ángeles necesita a alguien que ayuda en lo ofensivo y DeRozan puede ser lo mejor que pueden conseguir.

Sin embargo, no es un encaje perfecto. En su carrera a tenido una precisión en triples de 28.1 por ciento. La mayoría de su efectividad es en el rango intermedio. Los Phoenix Suns demostraron que ese método puede ser efectivo pero no ideal teniendo en cuenta que no tienen a varios lanzadores de triples efectivos. Si DeRozan está dispuesto a llegar a Los Ángeles con un descuento, es fácil olvidarse de ese defecto en su juego.

Otro jugador quiere llegar a los Lakers

DeRozan no es el único nativo de Los Ángeles buscando un regreso a casa. El base agente libre de los Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie busca fichar con los Lakers, según Turner.

“El base Spencer Dinwiddie, quien fue figura en Woodland Hills Taft High School y en la Universidad de California, rechazó activar su opción de jugador por $12.3 millones con Brooklyn para convertirse en agente libre irrestringido,” escribió Turner. “Dinwiddie, quien perdió la mayoría de la temporada pasada tras sufrir una rotura d eligament cruzado, está interesado en llegar a los Lakers.”

A comparación de DeRozan, es improbable que Dinwiddie quiera llegar a precio descontado. Recientemente dijo que su valor es de cinco años y $196 millones. Obviamente no va a conseguir ese número pero se valora a sí mismo. Dinwiddie está regresando de una lesión y eso es preocupante. Si DeRozan es más barato, sería el mejor fichaje para los Lakers. Está saludable y más consistente que Dinwiddie. DeRozan ha tenido ocho temporadas en las que ha promediado más de 20 puntos a comparación de una de Dinwiddie.

