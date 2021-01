Delantero sale del Real Madrid en condición de préstamo ¿a dónde va?

Si hubo una posición en la que el Real Madrid ha tenido problemas en ofrecer más opciones ha sido en la delantera. Aunque a corto plazo no ha sido necesario ya que Karim Benzema es la gran carta de gol para Zinedine Zidane, se sabe que fuera de allí hubo muy poca contribución del resto.

Entre ellos se encuentra el serbio Luka Jovic, este llegó hace una temporada con un cartel de goleador temible proveniente del Eintracht Frankfurt. Las defensas alemanas temían al corpulento nueve que mostraba mucho potencial para hacer cosas grandes en la Casa Blanca.

Eso no ha llegado a ser. Entre lesiones y cuarentenas que ha tenido que hacer, el serbio de 23 años ya no tiene el respaldo del técnico.

Por eso, el Madrid ya decidió enviarlo de vuelta al club que le vendió por US$73 millones y donde se convirtió en un nombre importante en el panorama europeo. Apenas faltan algunos detalles para finalizar el acuerdo entre ambos equipos.

Luka Jovic – Magical Skills & GoalsWatch Luka Jovic's most skilful moments on the ball! ► Sub now: https://redirect.bundesliga.com/_bwCS He's still so young but already so good. Luka Jovic had an absolutely outstanding season with Eintracht Frankfurt and will now join Spanish record champions Real Madrid. The Serbian youngster has everything it takes to become a world-class player: athleticism, silky moves… 2019-06-04T12:10:41Z

¿Se pierde la Supercopa?

El gran objetivo del Real Madrid a corto plazo es defender la Supercopa que ganó la temporada pasada. Pero esta vez es muy probablemente que sea sin Jovic. Justo fue titular en el partido ante el Valencia la temporada pasada, pero tuvo poco protagonismo. En total, Jovic terminó la temporada 2020 con un gol en 607 minutos. Estos minutos se distribuyeron en un espacio de 18 los 50 partidos que disputó el Real Madrid.

En esta temporada, Jovic solamente ha jugado 208 minutos en cinco partidos y apenas un partido de Champions League. También pasa por una sequía goleadora de más de tres meses. También hay que atribuir que Jovic ha tenido una racha de lesiones y aislamientos por COVID-19 que no le permitieron continuidad. Esta ausencia le dio espacio para que el hispanodominicano Mariano comenzara a tener más protagonismo y ahora Zidane lo usa como ficha de recambio desde el banco.

Su regreso a Alemania

En el caso de Jovic, él ya está contento para poder regresar a su exequipo ya que est e le ofrece un cambio de aire importante y tampoco su marcha no le genera al Zidane una posible complicación en alinear su equipo yendo hacia el futuro.

Llegando al Eintracht Frankfurt, el exBenfica se siente cómodo ya que en sus dos temporadas allí anotó 25 goles en 56 partidos además de ser fundamental en la obtención de la Copa de Alemania en el 2018 al derrotar a Bayern Múnich.

El Madrid se enfrenta al Athletic Club con su nuevo entrenador Marcelino García Toral en la semifinal de la Supercopa en La Rosaleda en Málaga el jueves. Estos dos esperarán a ver quién sale de la final de entre el Barcelona y la Real Sociedad el miércoles en el Estadio Nuevo Arcángel en Córdoba.

