Delantero del Barcelona fuera entre tiempo extendido: ¿Qué pasó con Braithwaite?

El FC Barcelona acaba de sufrir otra lesión seria lesión tras la noticia que surgió que el delantero Martin Braithwaite estará fuera de acción entre rres y cuatro meses por causa de un percance en su rodilla.

El atacante sufrió un golpe en la victoria del Barcelona 2-1 contra el Getafe en el último partido de liga que lo forzó a perderse la fecha internacional con Dinamarca donde jugaron contra Escocia, Islas Feroe e Israel.

Segíun Gerard Romero, Braithwaite dejó el entrenamiento dominicano con dolor de rodilla y podrá perder hasta cuatro meses de ación por un dolor por “problemas en el tendón rotuliano de su rodilla derivado por desgaste de cartilago.”

La noticia terminó siendo un gran golpe y genera más problemas en el ataque al técnico Ronald Koeman. El neerlandés tampoco podrá contar con Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, y Ansu Fati por lesiones mientras que Antoine Griezmann se marchó en condición de préstamos al Atlético de Madrid.

The injury problems mean that Braithwaite had started all three of Barcelona’s La Liga fixtures so far in 2021-22, alongside Griezmann and Memphis Depay, scoring two goals and picking up an assist.

Koeman ahora tendrá que conseguir un reemplazo para el danés. En este momento, el técnico solamente tiene a Luuk de Jong, Memphis Depay, Philippe Coutinho y al canterano Yusuf Demir como opciones.

¿Hay chance para Luuk de Jong?

La lesión de Braithwaite le podrá dar al nuevo fichaje De Jong la oportunidad de dar una buena impresión a su equipo. El neerlandés llegó prestado con opción de compra en el último día del mercado de pases procedente del Sevilla.

De Jong podrá debutar con el Barcelona el martes en el comienzo de la Champions League contra el Bayern Múnich en el Camp Nou. Le dijo a los medios durante su presentación que está listo para jugar, según Diario SPORT.

“Tuve una seria lesión de rodilla pero he estado entrenando durante tres o cuatro semanas. Esto en forma y listo,” dijo. “No sé qué está planeando Koeman para este partido, pero estoy listo. Espero poder estar más fuerte para el partido contra el Bayern.”

Koeman ha hablado mucho sobre su nuevo fichaje. Le dijo a NOS en los Países Bajos que De Jong puede ser más “peligroso” que Neymar desde los centros y cree que todos los equipos deben tener un delantero como el jugador de 31 años.

Los ojos puestos en Memphis Depay

Todas las luces estarán fijados en Memphis para anotar goles esta temporada y el neerlandés y todo indica que su vida en el Camp Nou ha comenzado bien. Memphis tiene dos goles y una asistencia en sus tres primeros partido de La Liga para el cuadro catalán.

La leyenda del Barcelona Samuel Eto’o ha tenido una buena impresión del exLyon y le dijo a Catalunya Radio que este ha mostrado que puede inspirar al equipo catalán tras la salida de Leo Messi.

“La suerte del Barça es que ha firmado a Memphis,” dijo. “Tiene experiencia a nivel de clubes importantes, ha mostrado que puede cargar a un equipo y creo que puede ser [el nuevo líder].”